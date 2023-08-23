Росіяни атакували Одещину: 9 дронів вдалося знищити, але є влучання
Джерело:Сили оборони Півдня
Ворог вдарив по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Запустили загарбники дрони типу "Шахед".
У ніч проти 23 серпня на Одещині було неспокійно через російські безпілотники. Як пишуть у Збройних Силах, вдалось збити 9 одиниць Shahed-136/131, однак були, на жаль, влучання.
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Окупанти цілились по Подунав'ю
Власне, цим обстрілом окупанти вкотре засвідчили, що воюють проти мирного населення нашої держави, адже запустили дрони у напрямку цивільної інфраструктури.
Ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру. Ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря росіяни вдарили по Одещині. Силами протиповітряної оборони знищено 9 дронів типу Shahed-136/131. Але, на жаль, є влучання,
– йдеться у повідомлення Сил оборони Півдня.
Окрім того, там зазначено, що Росія поцілила у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в районі Подунав'я.
"В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", – написали у пресслужбі ЗСУ.
Що відбувається на Одещині після атаки / Фото Сил оборони Півдня
Зверніть увагу! Повітряну тривогу вночі в Одеській області оголосили близько 01:30. Тривала вона майже три години. Повітряні сили повідомляли про запуски "Шахедів".
Також згодом після цього місцеві чули вибухи, зокрема, в районі міста Ізмаїла на Одещині. Цей населений пункт якраз-таки розташований на річці Дунай та має порт.
Більше про атаку
- Цей обстріл прокоментували, зокрема, в Одеській ОВА. Там констатували, що Один із дронів влучив у виробничо-перевантажувальний комплекс із зерносховищами.
- Спалахнула пожежа загальною площею близько 700 метрів квадратних. На місце події виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
- Вогонь вдалось локалізувати та повністю приборкати лише близько 06:00, 23 серпня.