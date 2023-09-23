"Онікси" дуже важко збивати: Світан пояснив принцип дії цих ракет
У ніч проти суботи, 23 вересня, росіяни атакували Південь України. Російські військові використали надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" під час атаки по Одещині.
"Онікс" важко виявляти, а тим більше збивати через те, що вони летять на великій швидкості й на малій висоті. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про комплекс, який здатний збивати ворожі ракети.
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Які системи ПРО можуть збивати "Онікс"
За словами Світана, проти ракет "Онікс" може бути ефективною французька система протиракетної оборони SAMP/T. "Онікс" – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, яку запускають з берегового ракетного комплексу "Бастіон-П".Цікаво! Попри те, що "Онікс" – це протикорабельні ракети, їх жодного разу не застосовували для ураження цілей на воді. Натомість ракети використовують для ураження наземних цілей.
Світан пояснив, які системи здатні збивати ракети "Онікс": дивитися відео
Імовірно, пуски ракет "Онікс" зазвичай відбуваються з мису Тарханкут, що у Криму. Невеликий час підльоту та захід з боку моря, найімовірніше, не дають можливості розгорнутим комплексам встигнути їх перехопити.
Потрібні більш швидкісні комплекси типу SAMP/T, щоб хоч якось прикритися від ракет "Онікс". Навряд чи Patriot буде розгорнутий в районі Одеси. Але SAMP/T будуть перехоплювати "Онікс",
– зауважив Роман Світан.
Партнери України обіцяли передати нашим військовим SAMP/T. Однак, наразі не відомо, чи армія України отримала на озброєння систему SAMP/T.
Що відомо про нічну атаку росіян 23 вересня
- Орієнтовно опівночі 23 вересня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія випустила групу ракет, які рухались в напрямку Одеської області. Моніторингові телеграм-канали писали, що мовиться про ракети типу "Онікс".
- Вже вранці 23 вересня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на Одещині є влучання. Зокрема, вороги вдарили по регіону надзвуковими ракетами "Онікс", які випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму.
- Вже вдосвіта 23 вересня ворог випустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях. Про вибухи повідомляли в Дніпрі та Запоріжжі. Там працювала ППО.
- Також вранці 23 вересня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над регіоном Повітряне командування "Схід" збило 12 ворожих безпілотників типу "Шахед". За словами посадовця, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.