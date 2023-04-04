Росіяни атакували Одещину "Шахідами": сили ППО повідомляють про збиття
Джерело:Юрій Крук
Російські військові атакували Одещину дронами-камікадзе "Шахід" уночі. За наявними даними, нашим силам ППО вдалося збити повітряні цілі ворога.
Мешканців закликають бути обережними та не полишати укриттів до відбою. Можлива друга атака дронами-камікадзе, адже ворог надзвичайно підступний.
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Можлива нова хвиля атаки дронами
На цьому наголосив начальник Одеської РВА Юрій Крук. За його словами, російські загарбники завдали ударів по Одесі й Одеському району дронами-камікадзе. Він додав, що нашим підрозділам ППО вдалося збити повітряні цілі. Але він не уточнив їхню кількість.
Вкотре наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. Тож утримайтесь від коментарів щодо певних моментів, які з'являються в соціальних мережах.Триває бойова робота і можлива друга хвиля,
– зазначив він.
Крук попрохав мешканців Одещини не нехтувати повітряною тривогою. Він закликав їх не покидати укриттів доти, поки не буде відбою.
Атакували Одещину після півночі
- Зауважимо, що російські військові вкотре завдали підступного удару по мирному населенню. Кореспондентка 24 Каналу о 01:13 4 квітня повідомила, що в Одесі пролунав потужний вибух. На той момент у регіоні не було повітряної тривоги.
- Згодом пролунало ще кілька вибухів. У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що на Одещині працює ППО. Також стало відомо, що для атаки окупанти використали дрони-камікадзе "Шахід".
- І лиш о 01:23 в області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.
- Згодом місцеві журналісти повідомили про те, що в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося після вибухів у місті.
Ми ж нагадуємо, що ні в якому разі не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Пам'ятайте, що матеріали такого роду, викладені вами у мережу, можуть нашкодити нашій державі. Зокрема, розсекретити позиції ППО.