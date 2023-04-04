Росіяни атакували Одещину "Шахідами": сили ППО повідомляють про збиття

Російські військові атакували Одещину дронами-камікадзе "Шахід" уночі. За наявними даними, нашим силам ППО вдалося збити повітряні цілі ворога.

Мешканців закликають бути обережними та не полишати укриттів до відбою. Можлива друга атака дронами-камікадзе, адже ворог надзвичайно підступний.

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Можлива нова хвиля атаки дронами

На цьому наголосив начальник Одеської РВА Юрій Крук. За його словами, російські загарбники завдали ударів по Одесі й Одеському району дронами-камікадзе. Він додав, що нашим підрозділам ППО вдалося збити повітряні цілі. Але він не уточнив їхню кількість.

Вкотре наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. Тож утримайтесь від коментарів щодо певних моментів, які з'являються в соціальних мережах.Триває бойова робота і можлива друга хвиля,

– зазначив він.

Крук попрохав мешканців Одещини не нехтувати повітряною тривогою. Він закликав їх не покидати укриттів доти, поки не буде відбою.

Атакували Одещину після півночі

Зауважимо, що російські військові вкотре завдали підступного удару по мирному населенню. Кореспондентка 24 Каналу о 01:13 4 квітня повідомила, що в Одесі пролунав потужний вибух. На той момент у регіоні не було повітряної тривоги.

На той момент у регіоні не було повітряної тривоги. Згодом пролунало ще кілька вибухів. У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що на Одещині працює ППО. Також стало відомо, що для атаки окупанти використали дрони-камікадзе "Шахід".

Також стало відомо, що для атаки окупанти використали дрони-камікадзе "Шахід". І лиш о 01:23 в області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

Мешканців закликали не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій. Згодом місцеві журналісти повідомили про те, що в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Полум'я розгорілося після вибухів у місті.

Ми ж нагадуємо, що ні в якому разі не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Пам'ятайте, що матеріали такого роду, викладені вами у мережу, можуть нашкодити нашій державі. Зокрема, розсекретити позиції ППО.