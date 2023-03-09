Росіяни атакували Одесу ракетами: у місті екстрено вимкнули світло

По всій Україні у ніч на 9 березня оголосили повітряну тривогу. Згодом в Одесі пролунали вибухи.

Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Повідомляють про нові пуски ракет.

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В Одесі пролунали вибухи

Про перший вибух в Одесі повідомили близько 02:47. Другий – пролунав – о 03:07.

Телеграм-канали також заявляють про вибух у Дніпрі.

ДТЕК заявив, що у місті вимкнули світло. Це – не наслідки удару. Екстрені відключення електроенергії запровадили, коли повідомили про загрозу ракетної атаки.

Людям нагадують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Росіяни ведуть також активну інформаційну війну. Ворог атакує не лише ракетами, але й фейками.

Також через загрозу російської ракетної атаки зменшили споживання електроенергії у Миколаєві.

Російські окупанти атакували Україну ракетами з акваторії Чорного моря. Окрім того, ворог може вдарити з Каспію. Станом на 03:33 повітряна тривога триває по всій території України. Моніторингові групи попереджують про пуски нових ракет.

Українців закликали не легковажити своєю безпекою та не виходити з укриттів.