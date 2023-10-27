Росіяни атакували Південь дронами: один з них влучив в об'єкт інфраструктури, спалахнула пожежа

У ніч проти 27 жовтня російські загарбники атакували Південь дронами-камікадзе. На жаль, у деяких регіонах є влучання.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, цієї ночі ворог випробував знову нас дроновими атаками. Це було підшукування нової тактики. Таким чином, загарбники прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним.

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Так, ворог двічі атакував південні регіони, по 3 дрони були спрямовані. Їхня загальна кількість – 6, з них 5 були знищені.

2 – на Миколаївщині, 3 – на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа. Але вона не критична, локалізована. Рятувальники працюють. Головне, що люди не постраждали,

– зазначила Гуменюк.

Згодом Віталій Кім підтвердив, що Миколаївщина зазнала ворожої атаки БпЛА типу "Shahed 131/136". Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Водночас за межами міста Вознесенськ було зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Окрім цього, вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. На жаль, 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Наразі 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

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