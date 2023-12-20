Росіяни атакували Полтавщину "Шахедами": уламки впали на житловий будинок
Ввечері 20 грудня російські військові атакували Полтавську область дронами-камікадзе. Відомо, що уламки збитих "Шахедів" впали на житловий будинок.
Ввечері 20 грудня ворог запустив відразу кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Відомо, що на Полтавській області збивали російські БпЛА. І що внаслідок цього уламки впали на житловий будинок, розповів глава ОВА Філіп Пронін.
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Чи є постраждалі
Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав,
– зазначив він.
Глава ОВА додав, що зранку на місці працюватиме профільна комісія. Вона займеться фіксуванням руйнувань. А власники будинку отримають грошову допомогу.
Віримо в наші Сили оборони та ППО. Слава Україні!
– резюмував Пронін.
На Сумщині збили "Шахеди"
Про це о 21:48 повідомили у Сумській ОВА. Зауважили, що в небі над областю сили протиповітряної оборони знищили два російські БпЛА "Шахед".
Дякуємо нашим захисникам неба! ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!
– закликала місцева влада.
Також про успішну роботу відзвітував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що вдалося знищити 2 ворожі безпілотники у Криворізькому та Дніпровському районі. Глава ОВА подякував захисникам з ПвК Схід "за спокійний сон наших дітей".
Крім того, у Київській ОВА також повідомляли про роботу ППО. Мешканців закликали не покидати укриттів і не знімати роботу протиповітряної оборони.
У ніч проти 20 грудня збили 18 "Шахедів"
- Зранку 20 грудня Повітряні сили розповіли про нічну роботу зі збиття російських "Шахедів". Кажуть, баражуючі боєприпаси ворог запустив з окупованого Криму, з районів Чауди та Балаклави.
- У роді військ зазначили, що росіяни для атаки використали 19 БпЛА. З них нашим оборонцям неба вдалося збити 18. Це вдалося зробили силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України у межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.
- Крім того, росіяни атакували Харківщину. По ній ворог запустив відразу дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області.