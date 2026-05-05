"Вичікували, коли приїдуть рятувальники": страшні деталі подвійного удару Росії по Полтавщині

Росіяни продовжують завдавати ударів по території України, які забирають життя людей. Вночі 5 травня ворог атакував Полтавщину двічі поспіль. І це, на жаль, вже стало його практикою.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, який звернув увагу на те, що ворог намагається у різний спосіб комбінувати свої атаки. Також росіяни 5 травня завдали ударів по залізниці, знищивши вагон у Харківській області. Пасажири, на щастя, завчасно евакуювалися, тому обійшлося без постраждалих.

Читайте також Тисячі дронів у небі: Зеленський назвав, скільки БпЛА використала Росія для атак за тиждень

Якою була атака ворога по Полтавщині?

Лакійчук зазначив, що перебував у ніч на 5 травня у Полтаві, коли противник атакував область.

"О 3:00 росіяни вдарили дронами по одному з підприємств. А потім хвилин через 40 прогримів ще один вибух – туди ж поцілили ракетою. Вичікували, коли приїдуть рятувальники на місце гасіння. Маємо людські втрати, щонайменше четверо людей загинули. Можливо, жертв стане ще більше, є люди в критичному стані, які перебувають у лікарні, багато поранених", – наголосив він.

Важливо! Володимир Зеленський, коментуючи атаку росіян по Україні 5 травня, назвав її "абсолютним цинізмом" та тлі заяв Кремля про перемир'я 8 – 9 травня. Коли, за словами глави держави, Росія просить про тишу "для проведення пропагандистських святкувань" і одночасно здійснює ракетно-дронові удари в усі дні напередодні. Зеленський додав, що для досягнення миру потрібні реальні кроки, тому Україна діятиме дзеркально.

Проте такі дії окупантів не є новими, це навіть не тенденція, а стабільний прийом. Вони б'ють, як зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", дубльованими ударами з метою завдати максимальної шкоди рятувальникам, поліції, небайдужим громадянам, які спішать на допомогу своїм сусідам, рятуючи їх після російських атак.

А головне завдання ворога, яке входить до концепції терору мирного населення, – довести українське суспільство до того стану, коли воно погодиться на капітуляцію, коли українці перестануть бути солідарні один з одним, коли страх вб'є емпатію,

– пояснив Павло Лакійчук.

Однак, він впевнений, що цього не буде. Навпаки, українці гуртуються все щільніше в єдиний стрій.

Що відомо про масовану атаку 5 травня?

Ворог застосував для масованого удару безпілотники та балістичні ракети, атакувавши, зокрема Харківську, Полтавську, Запорізьку, Дніпропетровську та Київську області.

По Полтавщині росіяни били ракетами та ударними безпілотниками, влучання були зафіксовані на двох локаціях. Внаслідок атаки було пошкоджено одне з промислових підприємств, об'єкт газовидобування та залізнична інфраструктура. Через удари 3480 споживачів Полтавщини тимчасово залишились без газопостачання.

За попередніми даними, четверо людей загинуло, ще близько 40 людей дістали поранення, зокрема рятувальники ДСНС. У полтавській області 5 і 6 травня оголошено жалобу.

Коли після атаки росіян на об'єкт газовидобування у Полтавській області, туди прибули рятувальники ДСНС, ворог здійснив новий обстріл ракетою, влучивши по людях, які виконували рятувальні роботи.

На жаль, серед рятувальників є загиблі – це заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко, який був Героєм України, та пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, що служив у ДСНС понад 20 років.

Також вночі на 5 травня ворог атакував ще й Харківщину, де одна людина загинула, а четверо зазнали поранення. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу критичної інфраструктури троє осіб дістали поранень. Також були чутні вибухи у Запоріжжі та на Київщині. Поранено трьох осіб.