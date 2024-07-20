Росіяни атакували Полтавщину: є влучання, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Полтавська область знову потрапила під удар ворога. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки у ніч проти 20 липня. На жаль, є влучання.

Про це заявив Філіп Пронін, голова Полтавської ОВА. Відповідне повідомлення з'явилося у його телеграм-каналі вночі проти 20 липня, о 1:56.

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Що кажуть у Полтавській ОВА

Пронін підтвердив, що раніше росіяни знову атакували Полтавщину. Він пояснив, що було влучання у Полтавському районі. Інформацію про постраждалих там наразі уточнюють. Крім цього, у Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково в цей час перебувайте в укриттях. Бережіть себе та близьких", – мовиться у повідомленні.

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