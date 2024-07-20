Росіяни атакували Полтавщину: є влучання, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Джерело:Полтавська ОВА
Полтавська область знову потрапила під удар ворога. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки у ніч проти 20 липня. На жаль, є влучання.
Про це заявив Філіп Пронін, голова Полтавської ОВА. Відповідне повідомлення з'явилося у його телеграм-каналі вночі проти 20 липня, о 1:56.
Раніше Росія вдарила по житловому району Миколаєва
Що кажуть у Полтавській ОВА
Пронін підтвердив, що раніше росіяни знову атакували Полтавщину. Він пояснив, що було влучання у Полтавському районі. Інформацію про постраждалих там наразі уточнюють. Крім цього, у Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково в цей час перебувайте в укриттях. Бережіть себе та близьких", – мовиться у повідомленні.Зверніть увагу! Вибухи на Полтавщині чули двічі – спочатку ввечері 19 липня, а потім – вже у ніч проти 20 липня. Першого разу ворог атакував область ракетою, а другого – безпілотниками.
Попередні атаки по області
- Вночі 18 липня внаслідок російської атаки був пошкоджений цивільний будинок та подвір'я у Кременчуцькому районі. 9 липня ворог влучив у промисловий об'єкт в регіоні. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.
- Вннаслідок атаки 3 липня було пошкоджено газову інфраструктуру. У Міненерго заявили про загибель 49-річного електромонтера. Ще троє працівників зазнали поранень. Тоді ж уламки пошкодили школу і дитячий садочок у Полтавському районі.