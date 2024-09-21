Росіяни атакували різними ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

У ніч проти 21 вересня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Повітряні сили виявили 25 засобів повітряного нападу противника.

Під час нічної атаки збито 5 керованих авіаційних ракет та 11 ударних БпЛА. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі росіяни вдарили по Дніпропетровській області чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Шахед" із російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені. ППО працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.



Скільки ракет і "Шахедів" збили сьогодні / Інфографіка Повітряних сил