Росіяни атакували Україну 43 крилатими ракетами: Залужний розповів про роботу ППО

Росіяни під ранок 21 вересня здійснили масований ракетний удар по Україні. Ворог зі стратегічної авіації запустив відразу 43 крилаті ракети.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що під час цієї атаки силам ППО вдалося збити 36 крилатих ракет. Розповідаємо детальніше про роботу ППО.

Читайте також Росіяни випустили десятки ракет: все, що відомо про масовану атаку України 21 вересня

Що відомо про масовану атаку

Як зазначив головнокомандувач, близько 03:40 російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування. Мовиться про Х-101/Х-555/Х-55.

Усього зафіксували пуски 43 крилатих ракет. Їх випустили з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району західніше Енгельса.

Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту,

– зазначив він.

Сили ППО збили 36 крилатих ракет / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

За результатами бойової роботи сили та засоби Повітряних сил спільно з ППО Сил оборони знищили 36 крилатих ракет. Щоб відбитися від атаки, залучали зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та інші засоби.

Валерій Залужний додав, що о 06:00 окупанти били по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.

Коротко про наслідки ракетної атаки