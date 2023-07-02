Росіяни атакували Україну дронами та "Калібрами": скільки знищили та де

Окупанти вкотре запустили по нашій державі безпілотники та крилаті ракети. На щастя, усі повітряні цілі знищила українська ППО.

У ніч на неділю, 2 липня, ворог випустив по мирних містах України понад десяток повітряних цілей. Власне ударні дрони типу "Шахед" летіли з південно-східного напрямку, а крилаті ракети типу "Калібр" – з Чорного моря.

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Скільки цілей було знищено

Як зазначили у Повітряних силах, протиповітряна оборона нашої держави ліквідувала усі ворожі цілі, це:

8 БпЛА Shahed-136/131;

3 "Калібри".

Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр",

– йдеться у повідомленні.

Згодом в ОК "Південь" уточнили, що 2 з цих 8 ударних безпілотників було ліквідовано саме над Миколаївською областю близько опівночі.

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