Росіяни атакували Україну дронами та "Калібрами": скільки знищили та де
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Окупанти вкотре запустили по нашій державі безпілотники та крилаті ракети. На щастя, усі повітряні цілі знищила українська ППО.
У ніч на неділю, 2 липня, ворог випустив по мирних містах України понад десяток повітряних цілей. Власне ударні дрони типу "Шахед" летіли з південно-східного напрямку, а крилаті ракети типу "Калібр" – з Чорного моря.
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Скільки цілей було знищено
Як зазначили у Повітряних силах, протиповітряна оборона нашої держави ліквідувала усі ворожі цілі, це:
- 8 БпЛА Shahed-136/131;
- 3 "Калібри".
Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр",
– йдеться у повідомленні.
Згодом в ОК "Південь" уточнили, що 2 з цих 8 ударних безпілотників було ліквідовано саме над Миколаївською областю близько опівночі.
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Ворожі обстріли: останні новини
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив зменшення інтенсивності ворожих ракетних обстрілів. За його словами, це можна пов'язати зі заколотом ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.
- Окрім того, є підстави стверджувати, що окупанти зараз намагаються накопичувати зброю для "якихось більш підступних намірів".
- Однак зазначимо, що, окрім ракетних, існують також артилерійські та інші види обстрілів.
- Скажімо, вдень 1 липня загарбники вкотре обстріляли Херсонську область з артилерії. Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок – правоохоронці зафіксували цей злочин окупантів.
- Разом з тим речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк не так давно попереджала про нову тактику обстрілів, до якої можуть вдаватися росіяни в недалекій перспективі.
- Як вона сказала, загарбники зараз накопичують арсенали та вишуковують цілі, по яких вони вдарятимуть. Тому слід бути обачними.