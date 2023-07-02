Росіяни атакували Україну дронами та "Калібрами": скільки знищили та де

2 липня 2023, 09:23
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Окупанти вкотре запустили по нашій державі безпілотники та крилаті ракети. На щастя, усі повітряні цілі знищила українська ППО.

У ніч на неділю, 2 липня, ворог випустив по мирних містах України понад десяток повітряних цілей. Власне ударні дрони типу "Шахед" летіли з південно-східного напрямку, а крилаті ракети типу "Калібр" – з Чорного моря.

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Скільки цілей було знищено

Як зазначили у Повітряних силах, протиповітряна оборона нашої держави ліквідувала усі ворожі цілі, це:

  • 8 БпЛА Shahed-136/131;
  • 3 "Калібри".

Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр",
– йдеться у повідомленні.

Згодом в ОК "Південь" уточнили, що 2 з цих 8 ударних безпілотників було ліквідовано саме над Миколаївською областю близько опівночі.

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Ворожі обстріли: останні новини

  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив зменшення інтенсивності ворожих ракетних обстрілів. За його словами, це можна пов'язати зі заколотом ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.
  • Окрім того, є підстави стверджувати, що окупанти зараз намагаються накопичувати зброю для "якихось більш підступних намірів".
  • Однак зазначимо, що, окрім ракетних, існують також артилерійські та інші види обстрілів. 
  • Скажімо, вдень 1 липня загарбники вкотре обстріляли Херсонську область з артилерії. Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок – правоохоронці зафіксували цей злочин окупантів.
  • Разом з тим речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк не так давно попереджала про нову тактику обстрілів, до якої можуть вдаватися росіяни в недалекій перспективі.
  • Як вона сказала, загарбники зараз накопичують арсенали та вишуковують цілі, по яких вони вдарятимуть. Тому слід бути обачними.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак