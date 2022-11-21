Найпотужніший обстріл: на Запорізькій АЕС зафіксували нерадіоактивний витік

Експерти МАГАТЕ оцінили збитки від інтенсивних російських обстрілів 19 – 20 листопада. Вони зазначили, що є суттєві пошкодження.

Про це 21 листопада повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі. Він сказав, що ключове обладнання залишилося неушкодженим і не було безпосередніх проблем з ядерною безпекою.

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Гендиректор зазначив, що на минулих вихідних стався один із наймасштабніших обстрілів ЗАЕС.

Наслідки обстрілу

На території Запорізької АЕС є значні руйнування. Експерти зафіксували пошкодження резервуарів для зберігання конденсату. Це призвело до нерадіоактивного витоку.

Окупанти кілька разів вдарили по головній дорозі вздовж реакторів АЕС, а також по залізниці, трубопроводу, по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі. Крім цього, МАГАТЕ зафіксувало незначні видимі пошкодження водопроводу.

Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій, – заявив Гроссі.

Через відновлення обстрілів він активізував консультації щодо створення охоронної зони на заводі. Наразі на станції вже почалися ремонтні роботи. Персонал ЗАЕС прибирає об'єкт.

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