Найпотужніший обстріл: на Запорізькій АЕС зафіксували нерадіоактивний витік
Джерело:МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ оцінили збитки від інтенсивних російських обстрілів 19 – 20 листопада. Вони зазначили, що є суттєві пошкодження.
Про це 21 листопада повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі. Він сказав, що ключове обладнання залишилося неушкодженим і не було безпосередніх проблем з ядерною безпекою.
До теми Росія відкрито заявила про "ризик атомної аварії на ЗАЕС": що це може означати
Гендиректор зазначив, що на минулих вихідних стався один із наймасштабніших обстрілів ЗАЕС.
Наслідки обстрілу
На території Запорізької АЕС є значні руйнування. Експерти зафіксували пошкодження резервуарів для зберігання конденсату. Це призвело до нерадіоактивного витоку.
Окупанти кілька разів вдарили по головній дорозі вздовж реакторів АЕС, а також по залізниці, трубопроводу, по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі. Крім цього, МАГАТЕ зафіксувало незначні видимі пошкодження водопроводу.
Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій, – заявив Гроссі.
Через відновлення обстрілів він активізував консультації щодо створення охоронної зони на заводі. Наразі на станції вже почалися ремонтні роботи. Персонал ЗАЕС прибирає об'єкт.
Зверніть увагу – росіяни обстрілюють найбільший у Європі ядерний об'єкт: дивіться відео
Що відбувається на Запорізькій АЕС: дивіться відео
- У МАГАТЕ ухвалили резолюцію, яка має зобов'язати Росію припинити діяти на ядерних об'єктах України. Експерти закликають росіян піти із ЗАЕС. Резолюцію не підтримав Китай.
- Окупанти хочуть перемкнути ЗАЕС на російську енергомережу. Через це вони знеструмлюють обстрілами об'єкт.
- На станції з вересня перебувають експерти МАГАТЕ. У листопаді відбулася ротація – на ЗАЕС приїхали 4 нові працівники.