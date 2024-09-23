Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: є поранені, будівлі частково зруйновані

Окупанти ударили по Запоріжжю КАБами. Спершу це припустили в телеграм-каналах, повідомивши, що це може бути перший удар КАБами по Запоріжжю, раніше вони не діставали до міста. Згодом інформацію підтвердили в Нацполіції.

Вибухи в Запоріжжі пролунали пізно ввечері 22 вересня, в неділю. Про наслідки розповів глава ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки удару по Запоріжжю

Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, дістали поранення п'ятеро людей. Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники,

– написав очільник ОВА о 00:17.



Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Він додав, що інформація уточнюється, а постраждалим надають всю необхідну допомогу.

В МВС також розповіли про наслідки атаки.

"5 людей зазнали поранень унаслідок атаки окупантів. Одну жінку поліцейські деблокували з пошкодженого будинку. Росіяни завдали 6 ударів, попередньо — КАБами. Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста", – написали там.

У Запоріжжі вибухом не тільки знищило авто й вибило шибки, але й вирвало двері під'їзду / Фото Нацполіція

На першу ночі стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 6 людей – їм надають медичну допомогу.

"Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим. На двох локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою. Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності", – повідомив Федоров.

Ворог бив КАБами

Журналісти Суспільного навели дані Нацполіції. Правоохоронці стверджують: було завдано шість ударів, попередньо, КАБами. Ворог бив по території обласного центру та району.

Моніторингові канали інформують, що окупанти ударили керованою авіаційною бомбою (ФАБ-250 з універсальним модулем планування та корекції). Саме вдосконалений УМПК дозволив дістати до міста.

Важливо! У ніч на 23 вересня ворог не запускав "Шахеди". Немає інформації і про зліт Ту. Але якщо у вашому населеному пункті оголосять тривогу – пройдіть в укриття!