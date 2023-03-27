Авдіївка – велика проблема для росіян, але вони побачили там свій шанс, – військовий оглядач

27 березня 2023, 20:50
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Росіяни не полишають спроб захопити населені пункти на Донеччині. Спостерігається активізація атак зокрема поблизу Авдіївки.

Однак таке рішення ворога видається не логічним, адже Авдіївка веде бойові дії ще з 2014 року і має стійку оборонну систему. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Коваленко розповів, що на Авдіївку ворог тисне уже доволі тривалий час. Раніше це відбувалося завдяки ресурсу 1-го та 2-го армійських корпусів та підрозділів так званих ДНР та ЛНР.

Вони не є якісною та регулярною складовою російських окупаційних військ, але їх там була сконцентрована велика кількість, тому що від Донецька до Авдіївки немає великого простору, аби долати для наступу (відстань 15 кілометрів – 24 Канал). Вони мають там зручну логістику, але вони досі не можуть захопити це місто і це є для російських окупантів великою проблемою,
– зауважив мовець.

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Задум росіян провальний

За словами Коваленка, зараз росіяни на Авдіївському напрямку побачили для себе "вікно можливостей", бо на Бахмутському в них нічого не виходить. Зокрема там виникає проблема з повноцінною компенсацію втрат.

Це зумовлено досить складною логістикою, мовиться і про компенсацію втрат особового складу і технічної складової.

Отже, вони концентрують всю увагу на Авдіївці, тому що бачать певну перспективу, можливість оточення міста, а також його захоплення,
– додав спікер.

Цим вони спробують показати якусь велику перемогу, мовляв, вони щось здобули. Однак військовий експерт наголосив, що це не логічно і нераціонально, бо Авдіївка є фортецею Збройних сил України ще з 2014 року. З різною інтенсивністю бойові дії там відбуваються протягом 9 років.

"Отже, Авдіївка можна сказати вже звикла вести бойові дії і там сформовано достатньо відповідних ліній оборони для того, щоб максимально блокувати наступальні та штурмові інсинуації з боку російських окупантів", – резюмував Коваленко.

Останні новини з Авдіївки

  • 27 березня Авдіївка опинилася у "червоній зоні". Через загострення ситуації місцева влада заборонила в’їзд в місто волонтерам, журналістам та цивільним. Відбувається евакуація.
  • Росіяни цілодобово обстрілюють Авдіївку. Вони застосовують увесь доступний арсенал зброї і крім цього були зафіксовані випадки використання хімічних гранат.
  • Офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець каже, що тепер Авдіївка стала найгарячішою точкою на фронті.
  • Роман Світан впевнений, що рубежі Авдіївки надійно захищені. І витіснити український гарнізон звідти ворогу не вдасться. Утім, може дуже постраждати саме місто.

Автор: Аліна Кулеба