Не бачив танка старішого, ніж Т-90, – військовий ЗСУ про сили росіян біля Кремінної

Росія намагається наступати на Луганщині в напрямку Кремінної. На відміну від інших напрямків, тут росіяни добре екіпіровані та мають сучасну техніку для наступу. Українці бійці дають відсіч.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ Віталій Біляк. За його словами, ворог кинув на цей напрямок найкращих бійців з найсучаснішою зброєю.

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Найсучасніша зброя росіян на Луганщині

Військовий ЗСУ Віталій Біляк розповів про ситуацію біля Кремінної. Він зазначив, що росіяни використовують сучасні танки Т-90 2017 року випуску.

Я не бачив тут старішого танка, ніж Т-90. Хочу сказати, що дуже підготовлені тут, добре вмотивовані, добре заряджені йдуть просто до нас. Ми їх зустрічаємо чим маємо, думаю, що цей прийом вони оцінять,

– сказав військовий.

Також Біляк зазначив, що українські бійці дають відсіч ворогу та колективно – разом з сусідніми бригадами знищують російську важку техніку.

"Тут зібрані сили спецпризначення, десантно-штурмові війська й не тільки ми, а й спільно з 95 бригадою та 81. Снарядів обмаль, артилерії також обмаль, насправді. Хтось та й підбив, хтось "роззув" гусеницю, а хтось добив тому, що прильоти були, а ми всі спільно робимо одну роботу", – сказав Біляк.

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Бійцям ЗСУ вдалось знищити сучасну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" на базі танка Т-90. За словами Віталія Біляка, така зброя застосовується в парі й при цьому може застосовуватись 2 танки та 1 "Термінатор".

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