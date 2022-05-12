Росіяни атакують позиції ЗСУ на Сході, але зазнають невдач

Схід України залишається найгарячішим напрямком війни. Українські захисники та захисниці героїчно боронять нашу державу та знищують загарбників, які без запрошення прийшли на територію України. Ворожі війська зазнають нищівних невдач у протистоянні зі Збройними Силами України.

У щоденному вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ розповіли про ситуацію на сході України. Там зауважили, що окупанти продовжують атакувати позицію українських бійців.

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Лиманівський напрямок

Загарбники зі всіх сил намагаються захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець, також прагнуть закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

Зокрема, орда росіян здійснювала штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка. Але їм спіткала біда в обличчі Збройних Сил України, тому успіху вони не здобули.

Сєвєродонецький напрямок

Прагнучи захопити населений пункт Воєводівка на Сєвєродонецькому напрямку, противник вкотре зазнав невдачі.

Бахмутський, Авдіївський та Курахівський напрямки

На цих напрямках російські війська ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ. Але українські воїни героїчно боронять терени своєї Батьківщини, тому ворогу не залишається ніяких шансів, окрім як полишити намагання захопити бодай щось.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Покровськ, Слов'янськ та Павлоград.

Південнобузький напрямок

Противник не вів активних бойових дій на цьому напрямку, проте продовжує утримувати зайняті позиції. Зазначається, що основні зусилля окупанти зосереджували на вогневому ураженні підрозділів українських військ та нарощуванні системи радіоелектронної боротьби.

Генеральний штаб Збройних Сил України підсумував: росіяни продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках.

Як ЗСУ майстерно знищують ворога: коротко

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України спільно з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади серйозно взялися за озброєння армії країни-агресорки та знищили ворожу БМП-1.

Впродовж минулої доби, 11 травня, на Запоріжжі українські воїни ліквідували 21 окупанта з особового складу російських військ, також 28 росіян отримали поранення. Зокрема, в металобрухт ЗСУ перетворили багато ворожої техніки.

Завдяки ефективному застосуванню ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ на Півдні знешкодили 23 російських військових; уразили 2 танки та 2 БМП та знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

Протягом доби 11 травня росіяни здійснили 5 атак на Сході, але зазнали значних втрат. Нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати понад 200 російських військових і багато ворожої техніки.

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