Росіяни атакують ракетами: у деяких районах Запоріжжя чули звук вибуху

18 жовтня 2023, 09:54
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Джерело:

"Суспільне"

Зранку 18 жовтня російські загарбники знову атакували Запоріжжя ракетами. У місті пролунав потужний звук вибуху.

Зранку на Сході та у південно-східних областях оголосили повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

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Окупанти знову атакували Запоріжжя

Після вибухів у Дніпрі ЗМІ повідомили, що у Запоріжжі теж прозвучав вибух. Його чули у кількох районах міста. 

Моніторингові канали повідомили, що за попередніми даними росіяни випустили по Запоріжжю балістичні ракети "Іскандер", адже о 09:40 були зафіксовані їхні пуски з території тимчасово окупованого Криму. Однак зазначимо, що це неофіційна інформація. Наразі достеменна причина ранкових вибухів у Запоріжжі невідома.

Тим часом місто досі оговтується від нічних прильотів – рятувальники продовжують розбирати завали після удару по багатоповерхівці.

Що відомо про нічний обстріл Запоріжжя

  • Близько першої ночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, це могли бути ракети С-300.
  • Одна з ракет влучила у житловий п'ятиповерховий будинок: зруйновано 2 під'їзди та 8 квартир.
  • Станом на 08:30 відомо про 2 загиблих та 3 поранених, ще 3 людини вважаються зниклими безвісти. 
  • Наразі триває пошуково-рятувальна операція – надзвичайники розбирають завали і намагаються розшукати зниклих.

Автор: Анастасія Кушпіт