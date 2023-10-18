Росіяни атакують ракетами: у деяких районах Запоріжжя чули звук вибуху
Джерело:"Суспільне"
Зранку 18 жовтня російські загарбники знову атакували Запоріжжя ракетами. У місті пролунав потужний звук вибуху.
Зранку на Сході та у південно-східних областях оголосили повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.
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Окупанти знову атакували Запоріжжя
Після вибухів у Дніпрі ЗМІ повідомили, що у Запоріжжі теж прозвучав вибух. Його чули у кількох районах міста.
Моніторингові канали повідомили, що за попередніми даними росіяни випустили по Запоріжжю балістичні ракети "Іскандер", адже о 09:40 були зафіксовані їхні пуски з території тимчасово окупованого Криму. Однак зазначимо, що це неофіційна інформація. Наразі достеменна причина ранкових вибухів у Запоріжжі невідома.
Тим часом місто досі оговтується від нічних прильотів – рятувальники продовжують розбирати завали після удару по багатоповерхівці.
Що відомо про нічний обстріл Запоріжжя
- Близько першої ночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, це могли бути ракети С-300.
- Одна з ракет влучила у житловий п'ятиповерховий будинок: зруйновано 2 під'їзди та 8 квартир.
- Станом на 08:30 відомо про 2 загиблих та 3 поранених, ще 3 людини вважаються зниклими безвісти.
- Наразі триває пошуково-рятувальна операція – надзвичайники розбирають завали і намагаються розшукати зниклих.