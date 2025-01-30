Росіяни атакують "Шахедами": для яких областей є загроза
Ввечері в четвер, 30 січня, російські війська вчергове запустили по території України ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" повітряна тривога вже поширилася на низку областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати власною безпекою і перебувати в укритті.
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Де зараз є загроза "Шахедів"
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Миколаєва зі сходу. Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської та Чернігівської областей з півночі, курс – південний/південно-західний. Ворожі ударні БпЛА у напрямку Херсона та Чернігова з північного сходу. Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку. Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку. Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний. Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА зі східного та південного напрямків. Ворожі ударні безпілотники у напрямку Дніпра з південного сходу. Ворожий ударний БпЛА на Харківщині у напрямку Чугуєва зі сходу. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Безпілотники на сході області, курс – західний/південно-західний. Ворожі ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний. Ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з тимчасово окупованих територій, курс – північний/північно-західний. Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Миколаєва зі сходу.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумської та Чернігівської областей з півночі, курс – південний/південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Херсона та Чернігова з північного сходу.
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з тимчасово окупованих територій Херсонщини.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс – північний/північно-західний.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА зі східного та південного напрямків.
Ворожі ударні безпілотники у напрямку Дніпра з південного сходу.
Ворожий ударний БпЛА на Харківщині у напрямку Чугуєва зі сходу.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Безпілотники на сході області, курс – західний/південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний.
Ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з тимчасово окупованих територій, курс – північний/північно-західний.
Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА.