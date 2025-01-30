Росіяни атакують "Шахедами": для яких областей є загроза

Ввечері в четвер, 30 січня, російські війська вчергове запустили по території України ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" повітряна тривога вже поширилася на низку областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати власною безпекою і перебувати в укритті.

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Де зараз є загроза "Шахедів"