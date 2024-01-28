У низці областей – повітряна тривога: летять "Шахеди", ворог бив балістикою

Ввечері 28 січня російські військові вкотре запустили дрони-камікадзе по Україні. Відомо, що вони залетіли на територію нашої держави з різних напрямків. Дізнайтеся, в яких областях повітряна тривога.

У Повітряних силах закликають не покидати укриттів у тих регіонах, у яких лунає повітряна тривога. Також нагадуємо про те, щоб ви не знімали роботу ППО та не викладали відповідні медіафайли у мережу.

Читайте також Били по лінії оборони, – Ігнат розповів про деталі нічної російської атаки

В яких областях – повітряна тривога

Група БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА в Кіровоградській області змінили курс на Черкащину.

Курс може змінюватись.

Росія атакувала в ніч проти 28 січня: що відомо

Зранку Повітряні сили повідомили, що у ніч проти 28 січня ворог запустив 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Також окупанти випустили дві ракети "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області, а також трьома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині з тимчасово окупованих територій області.

по Полтавській області з району Воронезької області, а також по Донеччині з тимчасово окупованих територій області. Під атаку потрапили цивільні об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ знищили 4 "Шахеди", які ворог спрямував по прифронтовій зоні.

Повітряна тривога на Черкащині.Повітряні сили пишуть:Глава Дніпропетровської ОВА Олег Лисак сповістив, що наші військові відмінусували "Шахед" у Синельниківському районі.Також повітряну тривогу оголосили на Херсонщині.Повітряна тривога на Миколаївщині.Повітряні сили написали: "Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на Вінниччину".У Києві та деяких областях почали подавати відбої загрози атаки балістикою. Водночас усе ще зберігається загроза від "Шахедів" на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині.Моніторингові канали пишуть, що попередньо ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області. Очікуємо на підтвердження від Повітряних сил ЗСУ.У Полтаві знову пролунали вибухи.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у більшості областей України: Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській.У Полтаві та Кременчуцькому районі пролунали вибухи."Кременчук – в укриття! Ракета у вашому напрямку!" – написали у Повітряних силах ЗСУ.Повітряні сили написали: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"Повітряну тривогу оголосили також у Києві, на Вінниччині та Харківщині.Повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Полтавщині та Донеччині.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.Повітряні сили попереджають: "Ударні БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини через Миколаївщину (Новобузький район) курсом на Кіровоградщину".У Повітряних силах повідомили, що БпЛА на Херсонщині (Великоолександрівський район) летять у напрямку Миколаївської області, а їхній курс північно-західний."Чергова група БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину", – пишуть у Повітряних силах ЗСУ.У Повітряних силах ЗСУ пишуть, що існує загроза ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Кажуть, що "Шахеди" летять у Покровському районі Дніпропетровської області, а їхній курс – північний.