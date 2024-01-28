У низці областей – повітряна тривога: летять "Шахеди", ворог бив балістикою

У Повітряних силах закликають не покидати укриттів у тих регіонах, у яких лунає повітряна тривога. Також нагадуємо про те, щоб ви не знімали роботу ППО та не викладали відповідні медіафайли у мережу.
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В яких областях – повітряна тривога20:57
Повітряна тривога на Черкащині.20:48
Повітряні сили пишуть:
20:42
- Група БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
- БпЛА в Кіровоградській області змінили курс на Черкащину.
- Курс може змінюватись.
Глава Дніпропетровської ОВА Олег Лисак сповістив, що наші військові відмінусували "Шахед" у Синельниківському районі.20:40
Також повітряну тривогу оголосили на Херсонщині.20:38
Повітряна тривога на Миколаївщині.20:34
Повітряні сили написали: "Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на Вінниччину".20:33
У Києві та деяких областях почали подавати відбої загрози атаки балістикою. Водночас усе ще зберігається загроза від "Шахедів" на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині.20:08
Моніторингові канали пишуть, що попередньо ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області. Очікуємо на підтвердження від Повітряних сил ЗСУ.20:05
У Полтаві знову пролунали вибухи.20:05
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у більшості областей України: Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській.20:01
У Полтаві та Кременчуцькому районі пролунали вибухи.20:01
"Кременчук – в укриття! Ракета у вашому напрямку!" – написали у Повітряних силах ЗСУ.20:00
Повітряні сили написали: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"20:00
Повітряну тривогу оголосили також у Києві, на Вінниччині та Харківщині.19:58
Повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Полтавщині та Донеччині.19:50
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.19:44
Повітряні сили попереджають: "Ударні БпЛА типу "Шахед" з Херсонщини через Миколаївщину (Новобузький район) курсом на Кіровоградщину".19:07
У Повітряних силах повідомили, що БпЛА на Херсонщині (Великоолександрівський район) летять у напрямку Миколаївської області, а їхній курс північно-західний.18:40
"Чергова група БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину", – пишуть у Повітряних силах ЗСУ.18:28
У Повітряних силах ЗСУ пишуть, що існує загроза ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Кажуть, що "Шахеди" летять у Покровському районі Дніпропетровської області, а їхній курс – північний.
Росія атакувала в ніч проти 28 січня: що відомо
- Зранку Повітряні сили повідомили, що у ніч проти 28 січня ворог запустив 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).
- Також окупанти випустили дві ракети "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області, а також трьома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині з тимчасово окупованих територій області.
- Під атаку потрапили цивільні об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
- Мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ знищили 4 "Шахеди", які ворог спрямував по прифронтовій зоні.