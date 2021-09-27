Росіяни беруть участь в осінній сесії ПАРЄ дистанційно: все через невизнання "Супутника V"

У Страсбурзі 27 вересня розпочала роботу осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Однак делегація з Росії не змогла взяти участь у засіданні офлайн.

Попри те, що росіяни прибули до Страсбурга завчасно, вони були змушені взяти участь у засіданні ПАРЄ за допомогою відеозв'язку.

До теми Російську делегацію на сесії ПАРЄ обмежили в пересуванні через "Супутник V"

Причина – російська вакцина "Супутник V"

Все через російську вакцину "Супутник V", яку не визнають в ЄС. В отриманому російськими делегатами приписі французької влади мовиться, що вони не щеплені визнаними в ЄС вакцинами та прибувають з "червоної" зони. Саме через це їм дозволили вільно переміщатися лише між готелем і будівлею ПАРЄ.

Реакція Росії

Росія дуже болісно відреагувала на заборону. Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін переконаний, що такі обмеження – нібито несправедливі. На його думку, Росії краще взагалі не брати участі у сесії ПАРЄ.

Володін навіть назвав це "дискримінацією" парламентарів. Він стверджує, що таке рішення прийняли "з конкретною метою – лобіювати продукт великих фармкомпаній, американських та європейських".

Сесія ПАРЄ буде пройде у Страсбурзі 27 – 30 вересня. Її формат буде гібридним, тобто частина парламентарів буде присутня фізично, а частина – долучиться онлайн.

Натомість у членів української делегації ПАРЄ не виникло жодних проблем. Це і не дивно. Всі вони раніше отримали щеплення вакциною Pfizer, яка сертифікована в ЄС.

ЄС не визнає "Супутник V"