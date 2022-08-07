росіяни використовують білорусь, щоб ховати поранених і розбиту техніку, – ексспівробітник СБУ

росіяни продовжують перекидати свої війська, техніку, засоби ППО в білорусь. Загроза наступу з півночі є, але поки окупанти використовують цю територію як базу для відновлення сил.

Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зауважив, що у білорусі російські війська можуть перепочити та відремонтувати свою техніку, щоб потім знову повернутись в Україну.

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білорусь використовують як базу

Ступак наголосив, що не відкидаючи повторного наступу на Україну з боку білорусі, поки бачить білорусь більше як місце, де росіяни можуть відновитись і відремонтувати техніку. Окупанти використовують білорусь просто як військову базу, де вони можуть заховати поранених і розбиту техніку.

Тобто там, у білорусі, російські військові відпочивають, там їм ремонтують їхню техніку, і потім їх усіх знову перекидають назад в Україну.

"Щодо наступу, чесно, я його зараз не бачу з білорусі", – додав експерт УІМ.

росіянам важливо, аби їхніх поранених та вбитих не бачили в росії

російські війська не бажають втрачати свого обличчя перед своїми ж співвітчизниками, а тому не хочуть, аби простий російський народ знав реальні втрати армії рф на війні в Україні. Ступак зазначив, що російським військам важливо, аби самі мешканці росії не бачили поранених військових та розбиту техніку.

Це буде дуже "не комільфо", якщо вони завезуть у ростов ту розбиту техніку. Всі бачитимуть, ого-го, це друга армія світу, а її там так намотали на ротор українські війська. Тобто вони цього бачити не хочуть,

– підкреслив ексголова СБУ.

За словами Ступака, окупанти обирають, що саме вони відправлятимуть до себе в росію, а що в білорусь.

Ступак розповів, як росіяни використовують білорусь: дивіться відео

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