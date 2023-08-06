"Точно в ціль" по-російськи: біля Старокостянтинова вороги влучили у склад відходів кукурудзи
Росія напередодні ввечері та вночі проти 6 серпня атакувала Хмельницьку область. Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що основною ціллю ворога був Старокостянтинів, де розміщений наш військовий аеродром.
Окупанти били туди ракетами "Калібр", Х-101/Х-505, а також "Кинджалами" та дронами-камікадзе типу "Шахед". У Хмельницькій обласній військовій адміністрації пояснили, куди вдалось влучити ворогу, пише 24 Канал.
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Куди влучили росіяни в районі Старокостянтинова
У Офісі Президента, посилаючись на дані Хмельницької ОВА, повідомили, що вибухи було чутно в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.
Більшість ракет збили сили ППО, проте є пошкодження. Зокрема, у Старокостянтинівській громаді вибухова хвиля пошкодила:
- декілька приватних житлових будинків;
- комунальний заклад культури;
- приміщення автовокзалу.
Спалахнула пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об'єкта,
– повідомили в ОП.
В ОВА уточнили, що пожежа була на площі 1400 квадратних метрів, вогонь ліквідували 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки.
Пожежа на складі відходів кукурудзи на території елеватора / Фото Хмельницької ОВА
У якому стані поранений працівник складу
Заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вранці 6 серпня розповів у ефірі телемарафону, що поранений працівник є водієм вантажного автомобіля, який був вночі на території складу.
Наразі його стан задовільний – уламки пошкодили кінцівки, м'які тканини та поранена грудна клітка. Йому надали медичну допомогу, працівник госпіталізований,
– уточнив Тюрін.
Варто зауважити, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав вранці в ефірі телемарафону, що під час вечірньої та нічної повітряних атак українська ППО відпрацювала успішно.Зверніть увагу! Ввечері 5 серпня заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вибухова хвиля пошкодила в одній з громад області покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, а також вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.
Масована атака по Україні: коротко
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія випустила по Україні ввечері 5 серпня 14 "Калібрів" та три "Кинджали". Наші військові збили 12 "Калібрів", щодо "Кинджалів" інформацію не надавали.
- Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення, що окупанти атакували "Мотор Січ" та Хмельницьку область.
- Вже вночі проти 6 серпня ворог випустив 27 "Шахедів", 6 ракет "Калібр", 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555". ЗСУ збили всі дрони-камікадзе, 5 "Калібрів" та 13 – Х-101/Х555.