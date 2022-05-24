Росіяни блокують пости у Василівці й вимагають в українців хабар за проїзд

Росіяни не дають людям виїжджати з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Вони блокують пропускні пости у Василівці.

Через таку ситуацію також не можуть виїхати люди з тимчасово окупованих Мелітополя та Енергодара. Про це розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв у ефірі національного марафону, повідомляє 24 канал.

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У Василівці з невідомих причин є скупчення автомобільного транспорту, є накопичення більше 400 машин. З боку Запоріжжя також чекають на в'їзд, серед яких авто й з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запоріжжя,

– каже він.

За словами Ареф'єва у соціальних мережах люди пишуть, що проїхати блокпост можна, якщо лише заплатити російським окупантам хабар.

"Місцеві розповідають, що розмір хабаря від 20 до 40 тисяч гривень. Це так звані живі коридори, бо російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру наших населених пунктів. Причин багато – знову ж таки, щоб люди збирали гроші і платили їм", – каже речник.

Ареф'єв також розповів, що для росіян люди є живим щитом. Вже не вперше фіксують те, що вони мають конвої, які обстрілюють авто цивільних людей.

Ситуація на Запоріжжі

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що тимчасово окупованої Василівки прибули три ворожі батальйонно-тактичні групи. Вони можуть спробувати рухатися на північ, щоб захопити сам обласний центр – місто Запоріжжя. Місцеві навіть кажуть, що ситуація виглядає так, що в місті російських військових більше, ніж самих цивільних людей, які там залишились.

При цьому Збройні Сили України надійно тримають оборону. На цьому напрямку та й на всіх інших їм вдається нищити ворога й чимало його техніки. За добу 23 травня наші захисники вивели з бою 25 російських загарбників, збили літак і безпілотники. Це заважає росіянам закріпитися на позиціях.

Та Сили оборони Запорізького краю повідомляли, що ситуація в регіоні залишається складною. Російські окупанти готуються до наступу, але при цьому нема надто активних бойових дій. Але російські війська обстрілюють наші позиції по лінії зіткнення. Вони таки намагаються захопити кращі позиції і перегруповуються.

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