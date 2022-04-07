Росіяни бояться контракту: за березень у Західному військовому окрузі його підписало 11 людей

Управління стратегічних комунікацій повідомило, що росіяни масово бояться йти на військову службу за контрактом. Про це свідячать дані Західного військового округу.

Згідно з інформацією, громадяни РФ не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром будуть відправлені до зони бойових дій в Україну.

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Скільки людей за березень 2022 року було прийнято на військову службу у Західному військовому окрузі:

в 1 танковій армії – 8 ;

; у 6 загальновійськової армії – 2 ;

; у 20 загальновійськовій армії – жодного ;

; у Балтійському флоті – 1.

Загалом 11 людей, коли мав бути близько 3 тисяч осіб. Через невиконання плану набору командувач Західного військового округу генерал-полковник Журавльов А. А. планує зняти з посади – начальника управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського І.

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