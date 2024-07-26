"Вони доберуться до нас": на шоу Скабєєвої страшна паніка через вибори у США

Росіяни, ймовірно, не очікували, що Джозеф Байден вийде з передвиборчих перегорів у США. В інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону Владімір Путін навіть сказав, що перемога чинного президента є для нього вигідною, адже він уже знає, чого чекати.

На російському телебаченні влаштували бурхливі обговорення виборів у США. Хоч як переконували пропагандисти, що їм байдуже, хто переможе, але їхня паніка свідчить зовсім про інше, передає 24 Канал.

До теми Трамп випереджає Камалу Гарріс лише на 1%, – NYT

Росіяни панікують через вибори у США

Кремлівські чиновники запевняли, що їм буцімто неважливо, хто стане президентом у Сполучених Штатах. Такі слова пояснювали тим, що американці нібито проголосили Росію своїм стратегічним ворогом і хочуть її поділу.

Відтак звучали традиційні наративи окупантів про те, що Україна начебто перебуває під впливом Заходу й отримує вказівки, що робити. Так вона може дійти й до Росії.

У розмову не могла не втрутитись пропагандистка Ольга Скабєєва, яка з сумом повідомила, що так звані "уроки", через які Росія поширює свою пропаганду на окупованих територіях, – є необов'язковими для відвідування. Багато хто їх пропускає, бо не погоджується з визначеною політикою.

Нам соромно готувати людей, готувати молодь до мобілізації, до всього. І я вам кажу, що цей чоловік (США – 24 Канал) йде та обов'язково до нас добереться. Не через пів року, рік, але до 2029-го, як вони оголосили, – вони дійдуть,

– сказав пропагандист.

Тому очевидно, що росіянам не підходить ні Трамп, ні Байден, адже вони свідомо готуються до війни та прагнуть поширювати свою агресію далі. А своїх дітей ще зі школи хочуть спонукати до мобілізації та участі у так званій "сво".