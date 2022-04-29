Російські окупанти продовжують боротьбу проти України ще й на інформаційному фронті. Так, у Придністров'ї людей лякають неіснуючою загрозою з боку нашої країни.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, росіяни брешуть про використання українцями безпілотників у Придністров'ї.

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Зокрема пропагандистські ЗМІ Кремля поширюються повідомлення про черговий випадок застосування нібито українських безпілотників над складами боєприпасів. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Навіщо це росіянам

Росіяни розраховують на втягнення Придністров'я у війну проти України. На території невизнаної республіки вже пролунали провокаційні вибухи, через які окупанти можуть спробувати виправдати мобілізацію сил та чергове вторгнення на нашу територію. Окупанти навіть готові завдати ракетного удару з жертвами серед цивільних.

У Придністров'ї заявили, що "сліди провокацій ведуть в Україну" та привели до повної бойової готовності російські війська. Разом з тим Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ готові до будь-якого варіанту розвитку подій та не бояться наступу з Придністров'я.

Захисники України тримають визначені оборонні рубежі, знищують ворога, продовжують просуватися вглиб захопленої окупантами території і звільняти населені пункти.

Українська розвідка не відкидає того факту, що Росія може використати Придністров'я як додатковий плацдарм для нападу. При цьому мова йде не лише про Україну, з якою Росія розпочала війну. Але й про Молдову, яка все більше віддаляється від Росії в бік Європи.

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