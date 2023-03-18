У Міноборони спростували направлення непідготовлених мобілізованих на передову

Російські загарбники просувають наратив про те, що українських мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут. У Міноборони України спростували цей фейк.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів.

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Маляр зазначила, що через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

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Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для цього потрібно назвати ім'я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони:

Крім того, треба знати, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на Схід.

Є чимало тилових військових частин у різних регіонах України, завдання яких наближати нашу перемогу. Спектр широкий – від навчальних закладів і підрозділів, до баз, складів та арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв'язку і кібероборони,

– розповіла Ганна Маляр.

У цьому контексті вона згадала про аеродроми, шпиталі та автобази, де теж необхідна цілодобова їх охорона і оборона. І на такі посади також відбувається мобілізація.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці. Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Він наголосив, що незалежно від мобілізації, Повітряним силам ЗСУ необхідна передусім потрібна вмотивована молодь. За словами Ігната, із майбутнім вступом України в НАТО, перспектива військової служби, особливо в Повітряних Силах, виглядає вельми привабливою. Однак для цього обов'язково потрібно перемогти і відбудувати сильну країну, додав речник.