Оборонні укріплення на Півдні й у Криму: Гуменюк розповіла, на чому зосереджені росіяни

Російська армія активно зводить оборонні укріплення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області та в анексованому Криму. Отже, росіяни розуміють, що позиції українських Сил оборони стають усе ближчі до них.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що побудова оборонних укріплень росіянами відбувається постійно, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація з укріпленнями росіян у Херсонській області

Гуменюк зауважила, що росіяни продовжують зведення оборонних споруд, хоча в них є другий і третій рубіж оборони, досить потужно укріплений.

За словами полковниці, вороже військо на території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області перебуває вже довго, а також мало ресурси та час для облаштування цих укріплень.

Усвідомлюючи, що просування Сил оборони невідворотне, вони продовжують мінування, в тому числі виправляючи те стихійне мінування, яке сталося після підриву Каховської ГЕС,

– розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що мінно-вибухові загородження, облаштовані безпосередньо вздовж кромки води, були стихійно переміщені водою на різні відстані. Ба більше, за словами речниці, ці мінні загородження, створені підривом ГЕС, досі працюють проти самих окупантів, завдаючи шкоди їхнім підрозділам.

На чому зосереджені росіяни в укріпленні Криму

Гуменюк розповіла, що в анексованому Криму ворог зосереджений на облаштуванні оборонних укріплень на північній частині півострова. Бо те, що загарбники вибудовували на південній частині, змив потужний шторм, до того ж ці споруди не мають жодного сенсу з погляду захисту.

"Тому що як вони не облаштовували, а все одно підрозділи Сил оборони до Криму зайшли. Саме з того напрямку, де вони "в пісочок гралися", – зауважила речниця.

Зрештою полковниця пояснила, що тепер вороже військо зосереджене на тому, щоб укріпитися з півночі півострова, адже росіяни розуміють, що українські Сили оборони підходять надто близько до їхніх оборонних рубежів.

Що відомо про ситуацію в росіян на лівобережжі Херсонщини