Шукає альтернативні шляхи: чи допоможе Росії будівництво нової траси в Маріуполь

Російські окупанти намагаються розв'язати логістичні проблеми, виниклі, зокрема, через пошкодження Кримського мосту. Крім прямого залізничного сполучення, ворог також почав прокладати трасу з Ростова до окупованого Маріуполя.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, чим небезпечне налагодження ворожої логістики і чи можна її уразити.

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"З воєнного погляду, будь-які шляхи, які дають змогу пересувати все потрібне забезпечення, сприяють ефективності бойових дій", – констатував Романенко.

За його словами, залізниця – це улюблений спосіб пересування росіян, тому вони намагаються скрізь її використати.

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Чи можна уразити нові логістичні шляхи ворога

"Можна впливати. Я думаю, це відбуватиметься наявними на цьому напрямку засобами. У нас є невелика кількість авіації, до 80% уражає наземна артилерія", – зазначив Романенко.

Військовий експерт наголосив на потребі далекобійних ракет ATACMS – принаймні старій версії з касетними боєголовками.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія намагається побудувати пряме залізничне сполучення з окупованими територіями. Роботи планують завершити вже до весни.

На думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, рішення росіян про нову залізницю свідчить про те, що вони вже прощаються з Керченським мостом.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що українські ракети поцілять по новій залізниці. Щойно сполучення почне заважати захисникам, Генштаб ухвалить рішення про його ліквідацію.

– балістична ракета класу "земля – земля". Дальність становить від 140 до 300 кілометрів. Тип бойової частини також може різнитись залежно від модифікації – касетні суббоєприпаси, самонавідні бойові елементи або унітарна.