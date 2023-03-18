Росіяни будують укріплення та окопи в окупованому Криму: партизани показали фото та відео

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що Кремль почав будувати між населеними пунктами Ішунь та Воїнка в Криму фортифікаційні споруди та окопи. Партизани вже показали "укріплення" ворогів.

Ймовірно, боячись наступу Збройних Сил України, росіяни будують укріплення в Красноперекопському районі, що на півночі Криму. Для цього вороги вирізують лісосмуги.

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Як виглядають укріплення росіян в Криму

Підписники телеграм-каналу "Кримський вітер" опублікували відео, як виглядають ворожі окопи в Красноперекопському районі.

Укріплення росіян між населеними пунктами Ішунь та Воїнка: дивіться відео

Окрім цього фортифікаційні споруди та окопи вороги риють навіть недалеко біля Чонгара, що в Генічеському районі Херсонської області. Варто зазначити, що це фактично в'їзд до Криму зі сторони материкової України. Адже Чонгар є останнім селом на автошляху міжнародного значення М18E105 перед Чонгарським мостом до Криму.

Оборона росіян біля Чонгара / Фото "Кримський вітер"

Вороги збудували укріплення біля Чонгара: дивіться відео

Також російські загарбники укріплюються між селами Ішунь та Воронцовка. Зокрема, будують фортифікаційні споруди біля мосту через річку Чатирлик.

Завезли понад вагон лісу, збивають опалубки, ймовірно, для бетонних робіт. Навпроти, через дорогу риють чергові окопи,

– розповіли місцеві мешканці.



Росіяни будують фортифікаційні споруди між селами Ішунь та Воронцовка

Укріплення росіян в Красноперекопському районі: дивіться відео

Рух "Атеш" розповів деталі "будівництва"

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" заявив, що їхні будівельники вже почали роботу.

Разом з тим, ми детально знаємо, де і як протікає будівництво фортифікаційних споруд. Усі слабкі місця та дірки у вашій обороні. Гарантуємо, що вам вона не допоможе,

– заявили учасники руху.

Вони додали, що будівельники з руху "Атеш" працюють не лише біля Чонгара, а й на інших об'єктах у всьому Криму.

"Як і очікувалося, половину грошей росіяни розпилили", – додали в рухові.

Рух "Атеш" "допомагає" окупантами будувати споруди: дивіться відео

Що відбувається в Криму: коротко