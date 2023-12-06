Можемо видихнути, – Андрющенко про будівництво залізниці росіян біля Маріуполя

Росіяни шукають альтернативні шляхи постачання логістики на фронт. Зокрема, почали будівництво нової залізниці через Маріуполь та зведення мосту через річку Кальміус.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, на якому етапі перебуває будівництво на ТОТ. Також, за його словами, до міськради потрапив документ росіян щодо погодження нової залізничної гілки.

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Яка ситуація із будівництвом залізниці

"Можемо видихнути. Біля Гранітного, де міст, будівництво законсервувалося. Мабуть, зіграв їхній наступ. Це той випадок, коли вони самі "зайшли у хвіст", – сказав радник мера Маріуполя.

Погіршення ситуації на фронті, зокрема у Мар'їнці, збільшило побоювання окупантів щодо будування залізничної гілки Маріуполь – Донецьк та мосту поблизу Гранітного через річку Кальміус.

1 грудня російські пропагандисти заявили про "захоплення Мар'їнки" Донецької області. Утім, за словами речника Сил оборони Таврійського спрямування Олександра Штупуна, це не відповідає дійсності. У місті продовжуються жорстокі та кровопролитні бої, і противник "не взяв Мар'їнку, як він заявляє".

"Це означає, що до весни вони вже не розконсервують будівництво. Можна підірвати Кримський міст і буде гаплик їхній логістиці", – пояснив Андрющенко.

Про два проєкти росіян

За словами Андрющенка, Маріупольська міськрада отримала від колег із Запорізького напрямку документ окупантів щодо погодження будівництва гілки між Маріуполем та Бердянськом.

Росіяни хочуть збудувати залізничне сполучення з Росії до Криму через тимчасово окуповані території:

перший проєкт має з'єднати Таганрог – Маріуполь.

другий проєкт має з'єднати Маріуполь – Бердянськ і далі до Криму.

Загалом гілка матиме такий маршрут: Маріуполь – Волноваха – Розівка на Запоріжжі – Мелітополь і Бердянськ – Крим. Крім того, Волноваха матиме сполучення з Донецьком на півночі.

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Після погодження росіяни почнуть відводити земельні ділянки. Постраждають українські фермери, які залишилися на ТОТ. Окупанти заберуть у них поля для будівництва залізниці.

Це взагалі маячня й не додасть екології та привабливості регіону. Проте реальне будівництво розпочнеться не раніше весни 2024 року,

– припустив радник мера Маріуполя.

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