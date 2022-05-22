Росіяни б'ють по Дергачівській громаді касетними снарядами й ракетами

Російські військові продовжують цинічно обстрілювати Дергачівську громаду у Харківській області. Ворог гатить і з артилерії, і з авіації.

Яка ситуація у Дергачівській громаді

Окупанти накрили своїм вогнем майже всі населені пункти громади. За словами голови ОТГ Вячеслава Задоренка, росіяни використовують касетні снаряди.

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По фронтових селищах і селах ворог б'є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів,

– зазначив Задоренко.

Які населені пункти захопили росіяни

Цупівку, що в Прудянському старостаті;

Нове у Русько-Лозівському старостаті;

Проходівський старостинський округ;

Козачолопанський старостинський округ;

більшу частину Токарівського округу.

Упродовж доби 21 травня волонтери, працівники міськради та соціальних служб активно розвозили гуманітарну допомогу по території громади. Також продукти відвезли у санаторій "Бермінводи". Там зараз перебувають мешканці тих населених пунктів, де точаться бої.

Ці люди почуваються добре, вони отримують належне харчування та, за необхідності, медичну допомогу,

– наголосив голова громади.

Раніше окупанти обстріляли Дергачі з "Ураганів"

Актині бої в місті розпочалися ще на початку війни, 25 лютого. Спершу росіяни навіть захопили місто, однак 9 березня Збройні Сили України відтіснили ворога. Окупанти вже обстріляли у Дергачах поліклініку, будинок культури, РАЦС, житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

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12 травня близько 12 години дня російські військові почали стріляти з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Через це 2 людей загинули, а ще 4 – зазнали поранень. Відомо, що серед потерпілих є двоє медиків.

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Через російські обстріли впродовж доби 21 травня 8 людей у Харківській області зазнали поранень. Відомо, що окупанти вели вогонь по Салтівці, а також по Чугуївському, Лозівському та Куп'янському районах.

У селі Вільхівка, яке росіяни захопили у перші дні війни, зруйновані 90% будинків. Після деокупації в населеному пункті активно працюють вибухотехніки, адже окупанти залишили після себе велику кількість мін. До речі, ворог практично повністю знищив місцеву школу.

20 травня окупанти завдали потужного ракетного удару по Будинку культури у місті Лозова. Унаслідок обстрілу осколкових поранень зазнали 8 людей. Серед них є 11-річна дівчинка. За словами секретаря міськради Юрія Кушніра, Будинок культури можна буде відновити. За попередніми даними, це коштуватиме близько 1 мільярда доларів.

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