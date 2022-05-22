Росіяни б'ють по Дергачівській громаді касетними снарядами й ракетами
Джерело:фейсбук Вячеслава Задоренка
Російські військові продовжують цинічно обстрілювати Дергачівську громаду у Харківській області. Ворог гатить і з артилерії, і з авіації.
Яка ситуація у Дергачівській громаді
Окупанти накрили своїм вогнем майже всі населені пункти громади. За словами голови ОТГ Вячеслава Задоренка, росіяни використовують касетні снаряди.
Читайте також Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з 4 напрямів, – Гайдай
По фронтових селищах і селах ворог б'є з танків, мінометів, запускає ракети з вертольотів,
– зазначив Задоренко.
Які населені пункти захопили росіяни
- Цупівку, що в Прудянському старостаті;
- Нове у Русько-Лозівському старостаті;
- Проходівський старостинський округ;
- Козачолопанський старостинський округ;
- більшу частину Токарівського округу.
Упродовж доби 21 травня волонтери, працівники міськради та соціальних служб активно розвозили гуманітарну допомогу по території громади. Також продукти відвезли у санаторій "Бермінводи". Там зараз перебувають мешканці тих населених пунктів, де точаться бої.
Ці люди почуваються добре, вони отримують належне харчування та, за необхідності, медичну допомогу,
– наголосив голова громади.
Раніше окупанти обстріляли Дергачі з "Ураганів"
Актині бої в місті розпочалися ще на початку війни, 25 лютого. Спершу росіяни навіть захопили місто, однак 9 березня Збройні Сили України відтіснили ворога. Окупанти вже обстріляли у Дергачах поліклініку, будинок культури, РАЦС, житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
До теми Масові обстріли, провальні спроби штурму окупантів: карта бойових дій станом на 22 травня
12 травня близько 12 години дня російські військові почали стріляти з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Через це 2 людей загинули, а ще 4 – зазнали поранень. Відомо, що серед потерпілих є двоє медиків.
Останні новини про ситуацію на Харківщині
- Через російські обстріли впродовж доби 21 травня 8 людей у Харківській області зазнали поранень. Відомо, що окупанти вели вогонь по Салтівці, а також по Чугуївському, Лозівському та Куп'янському районах.
- У селі Вільхівка, яке росіяни захопили у перші дні війни, зруйновані 90% будинків. Після деокупації в населеному пункті активно працюють вибухотехніки, адже окупанти залишили після себе велику кількість мін. До речі, ворог практично повністю знищив місцеву школу.
- 20 травня окупанти завдали потужного ракетного удару по Будинку культури у місті Лозова. Унаслідок обстрілу осколкових поранень зазнали 8 людей. Серед них є 11-річна дівчинка. За словами секретаря міськради Юрія Кушніра, Будинок культури можна буде відновити. За попередніми даними, це коштуватиме близько 1 мільярда доларів.
Це може вас зацікавити – актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті: відео