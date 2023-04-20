Росія накопичуватиме ракети, нині б'є керованими авіабомбами, – Ігнат

Росіяни продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Так окупанти намагаються компенсувати нестачу ракет, використанням "Шахідів" та керованих авіаційним бомб.

Однак прогнозувати подальші дії росіян справа невдячна, та й загалом, поки що в їхній тактиці нічого особливо не змінюється. Про це 24 Каналу розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Росіяни атакують цивільну інфраструктуру безпілотниками та ракетами.

Вони розуміють, що ми також витрачаємо запас ракет. Вони виснажують нашу протиповітряна оборона, б'ють все частіше керованими авіаційними бомбами,

– прокоментував Ігнат.

Росії не вистачає ракет

На Великдень зокрема спостерігалася інтенсивна активність тактичної авіації росіян. Тоді прифронтові території України були атаковані авіаційними ракетами та керованими авіаційними бомбами.

Росіяни виробляють ракети досить повільно, адже це високотехнологічний продукт, який потребує тривалого процесу і коштує досить дорого. До того ж на виробництво впливають санкції.

Речник командування повітряних сил ЗСУ припустив, що в цій ситуації росіяни можуть відновлювати проєкти виробництва ракет Х-50, які дещо дешевші і, можливо, до них в Росії ще лишилися деталі.

Будуть виробляти їх одночасно із керованими авіаційними бомбами, що є відносно дешевими засобами ураження. Мовиться про радянські бомби ФАБ-500, які можуть оснастити крилами, GPS-навігацією і пускати по українських передових позиціях.

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Ворог атакує Україну дронами-камікадзе