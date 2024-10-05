Росія має сили, аби вести наступальні дії: що ще може відбуватися на фронті

Російські війська, однозначно, не досягли цілей, які перед ними поставило командування. Мовиться про вихід до адміністративних меж Донеччини. Проте через масштаби Росії, окупантам, на жаль, вдається зберігати наступальний потенціал.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Силам оборони за деякий час, можливо, доведеться тактично відступити з певних позицій. Жовтень та листопад 2024 року будуть непростими для України.

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Ресурси Росії

Олександр Мусієнко зауважив, що Росія має ще сили, аби вести наступальні дії.

"Вони (окупанти – 24 Канал) зараз намагаються прориватися уперед наскільки це можливо. Росіяни хочуть скористатися певною ейфорією серед особового складу, через те, що є просування, зокрема у Вугледарі Донецької області", – висловився керівник Центру військово-правових досліджень.

Він підкреслив, що варто розуміти, що російські війська поки зберігають свій потенціал. Він зменшується, але досі є.

Важливо! У Міноборони Естонії прогнозують, що до кінця 2024 року українські війська можуть залишити Покровськ через активні дії росіян. За словами підполковника Янека Кессельманна, російські сили просунулися на 1 – 2 кілометри до міста, зараз вони за 7 кілометрів від нього. Якщо темп наступу збережеться, то ЗСУ доведеться відступити на глибші позиції.

Силам оборони необхідно більше зброї, щоб здійснювати удари по військових об'єктах країни-агресорки. Важливим пунктом також є знищення ворожої піхоти, яка дуже активно та безперервно наступає на оборонні позиції України.

Я не згоден з оцінками деяких західних аналітиків та ЗМІ, які кажуть, що Росія мобілізує щонайменше 30 тисяч громадян щомісяця. Я думаю, що це число інше, адже їхні втрати налічують більшу кількість. Попри це, окупантам все ж вдається компенсувати їх так, щоб це не впливало на хід наступальних операцій,

– сказав Олександр Мусієнко.