Росіяни ділять чоловіків у Маріуполі на кілька категорій, – Бойченко

22 квітня 2022 , 10:39
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Російські окупанти влаштували "фільтраційні" табори у межах Маріуполя. Чоловіків ділять на кілька категорій: деяких відразу кидають у тюрми, інших – змушують виконувати "чорну" роботу.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє 24 канал. 

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За словами мера Маріуполя, російські загарбники ретельно вивчають справу кожного мешканця Маріуполя. Після цього їх ділять на три категорії:

  • держслужбовці та муніципальні працівники відразу отримують покарання: їх садять у тюрми, піддають туртурам. Це може тривати тижнями;
  • чоловіки, які не служили на держслужбах, – переходять до лав так званих "збройних сил ДНР";
  • тих, хто не може служити відправляють зачищати сліди російських злочинів – розбирати завали, ховати трупи тощо. 

Раніше заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що навколо міста діють 4 "фільтраційні" табори. Цей процес більше стосується Лівобережного району, але певні тенденції є й в інших частинах міста. Зокрема, з окупованого Донецька депортують місцевий медперсонал.

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Автор: Юлія Бабич