Росіяни дистанційно мінують Сумщину: наскільки небезпечні такі бомби

Російські окупанти дистанційно мінують північ Сумської області кульковими осколковими авіабомбами. Ворог скидає касети, які містять 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0.5 масою по 400 грамів кожна.

Це дуже небезпечні авіабомби. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Петро Черник.

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Чи може ворог наступати з Півночі

Петро Черник зазначив, що для наступу на Сумську область у загарбників немає достатньо сил та засобів. У ворога там дві або максимум три батальйонні тактичні групи. Однак сіяти страх та паніку серед українців – це один зі способів інформаційно-психологічних операцій.

Ця разова бомбова касета – це дуже небезпечна, огидна зброя. При наступанні на неї людина може бути повністю знищена, розірвана. 400 грамів вибухівки – це дуже небезпечно,

– наголосив він.

Військовий експерт закликав українців навіть не наближатися до авіабомб. У випадку, якщо ви помітили її – одразу звертайтеся до ДСНС.

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