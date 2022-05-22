Росіяни до морпіхів записують корабельних коків та начальників гальюнів

Українська армія розбиває росіян настільки потужно, що в них закінчується запас особового складу. Вони мусять виходити з ситуації і заповнюють втрати будь-якими кандидатами.

Про ситуацію в Одеській області розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він розповів, як російські окупанти набирають собі морських піхотинців на службу.

До теми У Чорному морі може бути 400 – 600 російських мін, – Братчук

В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів Чорноморського флоту. У них не вистачає особового складу,

– каже Братчук.

Але сьогодні цим піхотинцям не має пощастити. На них чекає пошматування від нашого чорноморського шторму.

Також Братчук поділився актуальною інформацією про ситуацію в Одеській області. За його словами, ніч минула без обстрілів. Сили оборони на сторожі й виконують бойові завдання. Братчук закликає всіх тримати стрій і разом йти до перемоги.

Ворожі кораблі в Чорному морі

Братчук зауважує, що російські кораблі продовжують вештатися у Чорному морі. Там є 6 десантних кораблів та 2 кораблі носії ракет. Це ті самі, які вони потім випускають по Одещині та інших регіонах нашої держави. Варто нагадати, що, за повідомленнями ЗМІ, Росія вивела в Чорне море дві третини боєздатних ракет.

"Я не знаю, чи ворожі замполіти розповідають своїм так званим морським піхотинцям про те, що з ними буває в негостинних для окупанта чорноморських глибинах. Можу розповісти, що вони будуть гнити. Або ж, як екіпаж крейсеру "Москва", лежати на дні і їх з'їсть чорноморський бичок. Або ж під Миколаєвом їх таке чекає, чи деінде, де їх знищать наші захисники", – каже Братчук.

Братчук закликав людей берегти себе і пам'ятати, що війна не закінчилась. Ворог дуже небезпечний і може наносити ракетних удорів кожної хвилини. Також він нагадав про небезпеку на пляжах Одеси та регіону і попросив людей туди не ходити.

Останні новини про втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив зранку 22 травня, що ворога через значні втрати вдалось відкинути від Сєвєродонецька на його старі позиції. Наші воїни напередодні помстилися за зруйнований міст та численні обстріли міста – знищили техніку з окупантами, які відповідальні за це.

Також вдалим було полювання на російських загарбникі вна Півдні нашої держави. там за добу вдалось ліквідувати 29 росіян. ЗСУ завдавали ракетно-артилерійські удари по позиціях ворога за підтримки авіації. Таким чином розбили самохідну артилерійську установку "Мста-С", а також танк Т-72Б3. Також знищили великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".

В оперативному командуванні "Південь" також хвалилися знищеною ворожою технікою. Російські загарбники проводили повітряну розвідку наших позицій. Але карма їх наздогнала і за це вони розплатились втраченим безпілотником-розвідником "Орлан-10". Влучний постріл здійснили наші бійці. Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину.

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