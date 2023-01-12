Росіяни досі не захопили повністю Соледар і навряд чи здатні захопити Бахмут, – ISW

Російські війська не захопили Соледар повністю, попри нещодавнє просування військ. Ба більше, навіть можливе захоплення Соледару, навряд чи дозволить окупантам оточити Бахмут.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що попри численні заяви, російським силам не вдається підкорити Соледар. Російські прогнози та плани відірвані від реальності.

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Російські заяви про просування росіян у Соледарі продовжують викликати дискусію серед російських джерел щодо ймовірності захоплення російськими військами Бахмута. Деякі з них почали обговорювати неправдоподібний крах нинішньої української лінії фронту та відступ українців аж до Слов'янська та Краматорська,

– йдеться у повідомленні.

Однак, у звіті наголошують, що російські дискусії щодо "неминучого захоплення Бахмута та краху українських оборонних ліній" відірвані від поточної оперативної реальності.

Аналітики зазначили, що наразі у Бахмуті російські війська залишаються далекими від проривання українських наземних ліній зв'язку, необхідних для оточення Бахмута.

Бої за Соледар: головне

Зранку 11 січня власник злочинної ПВК Вагнер Євген Пригожин повідомив про повний контроль над Соледаром, але у ЗСУ спростували цю інформацію.

У Генштабі наголосили, що попри намагання росіян взяти місто під контроль, окупанти зазнають там великих втрат. Бої тривають.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що зараз на цей напрямок противник кинув "найелітніші" та найбільш навчені підрозділи вагнерівців.

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