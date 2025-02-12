Дрони окупантів полюють на цивільних, – воєнна кореспондентка про умови життя в Херсоні

Росіяни створюють жахливі умови для цивільних, які живуть у прифронтових містах. Окрім постійних ракетних обстрілів та атак з артилерії, окупанти використовують також дрони. Ці засоби ураження долітають до Херсона, загрожуючи життю місцевих мешканців.

Про це 24 Каналу розповіла воєнна кореспондентка Анна Калюжна, зазначивши, що порівняно з іншими прифронтовими містами до Херсона долітає набагато більше різноманітних засобів ураження. Там дуже часто працює артилерія та міномети.

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"Але це не так небезпечно, адже артилерія не полює за конкретною людиною, адже накриває квадрат і може зачепити когось або ні. Зараз же росіяни свідомо влучають дронами у цивільних. За січень 2025 року є 14 загиблих", – сказала вона.

Загроза цивільним мешканцям

Анна Калюжна підкреслила, що найнебезпечніше у Херсоні біля берега Дніпра, бо це фактично і є лінія фронту.

Якщо говорити про більш віддалені частини міста, то там життя все ж трохи є. Якщо рухатись у бік, наприклад, Таврійського району, то там ходять люди, навіть живуть діти. Туди теж може щось долетіти, але мешканці там є,

– зауважила вона.

Загроза окупації Херсона

Кореспондентка підкреслила, що її дещо заспокоїла поїздка до Херсона, адже там вона побачила, як наші захисники розбивають російські човни, які рухаються в бік українських позицій.

Окупанти розпочинають якісь дії, які в майбутньому могли б перерости у штурм, але росіянам це не вдається, зважаючи на те, як Сили оборони відбивають ці спроби,

– додала вона.

Варто зазначити, що противник продовжує обстріли та штурми на Херсонському напрямку, але підготовки до масштабного форсування Дніпра не зафіксовано. Окупанти атакували невеликими групами, намагаючись закріпитися на островах, проте Сили оборони тримають ситуацію під контролем.