Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ: у Бурятії вибухнув потяг з паливом

Ворог двічі опинявся у пастці українських працівників Служби безпеки. Співробітники СБУ влаштували окупантам "залізничну Чорнобаївку".

Джерела 24 Каналу повідомляють, що на Байкало – Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Це вже другий такий інцидент.

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Гасити пожежу приїхав пожежний потяг

Як зазначають джерела 24 Каналу, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Росіяни використовували її для забезпечення логістики.

Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій Бурятії,

– наголосило джерело.

Перший інцидент із вибухом вантажного потягу відбувся безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, який проходить через "Чортів міст". Однак саме на це й розраховували співробітники СБУ. Коли потяг їхав по цьому мосту, спрацювали вибухові пристрої.

Російські телеграм-канали пишуть, що від вибуху загорілось 6 цистерн.

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