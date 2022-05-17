Росіяни двічі вгатили ракетами у міст через Дністровський лиман

У ніч проти 17 травня російські окупанти двічі поцілили у міст через Дністровський лиман.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що було зафіксовано два влучання крилатих ракет у міст, який вже не функціонує понад два тижні, передає 24 канал.

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Міст пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу і витрат. Але наразі їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту,

– додали в ОК "Південь".

Додамо, що ворог атакує міст не вперше. 10 травня ворог вгатив крилатою ракетою по мосту через Дністровський лиман. Це була вже четверта атака.

Чому окупанти гатять по мосту

Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук пояснював, що міст на Одещині через Дністровський лиман важливий для російських окупантів, адже він дозволяє забезпечити логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною регіону. Після двох перших атак Міністерство інфраструктури підтвердило серйозні пошкодження мосту.

Попередні атаки по мосту через Дністровський лиман

Вперше російські війська атакували міст 26 квітня. Ворог завдав ракетного удару по спорудженню. Так міст, що веде з Білгород-Дністровського району в бік обласного центру Одеси, зокрема залізнична колія внаслідок удару отримала пошкодження.

Вже наступного дня, 27 квітня, росіяни вдруге атакували міст. Про це повідомляв голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Експлуатацію моста довелось призупиняти й проводити ремонтні роботи. Тоді Укрзалізниці довелось обмежити маршрут приміських потягів на напрямку Одеса – Білгород-Дністровський.

2 травня окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав. Загалом у той день на Одеську область росіяни випустили три ракети. Так ворог системно обстрілює залізничну інфраструктуру Одещини.

10 травня окупанти вчетверте вгатили по мосту через Дністровський лиман. Тоді в оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що війська агресора продовжують обстрілювали міст.

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