Росіяни фабрикують перемоги на фронті за допомогою ШІ: як це може обманювати Путіна, – FT

Російські військові дедалі частіше видають підроблені відео за докази своїх успіхів на фронті. Деякі з цих кадрів поширює навіть міноборони Росії, а наслідки таких маніпуляцій можуть виходити далеко за межі пропаганди.

Такі матеріали можуть формувати хибне уявлення про ситуацію на фронті навіть у Володимира Путіна, пише Financial Times.

Як росіяни використовують ШІ для вигаданих перемог?

У середині жовтня російські командири доповіли Путіну про нібито захоплення Добропілля. Незабаром міноборони Росії оприлюднило відео з руїнами міста, на якому військові розмахували російськими прапорами.

Однак щонайменше один фрагмент, імовірно, змінили за допомогою штучного інтелекту. На кадрах солдат махає триколором із вікна пошкодженої будівлі, але прапор раптово змінює орієнтацію, наче його прикріпили до древка іншим боком.

Керівник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв пояснив, що таку аномалію неможливо списати на стиснення відео чи особливості камери. На його думку, цей фрагмент однозначно зазнав маніпуляцій.

Водночас майже через три тижні після заяви Путіна про захоплення Добропілля українські військові продовжували утримувати позиції в місті.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) виявили 35 відеороликів, оприлюднених російськими підрозділами та провоєнними блогерами, які, ймовірно, були створені або змінені за допомогою ШІ.

На деяких записах солдати мають неприродні пропорції тіл, а люди та прапори раптово зникають серед дерев.

Керівник групи геопросторової розвідки ISW Деніел Мілі вважає, що такі матеріали є частиною ширшої кампанії когнітивної війни. Її мета — переконати аудиторію в неминучості перемоги Росії, створити враження руйнування української оборони та схилити Захід до капітуляції України.

Водночас, за оцінкою аналітика, відео, найімовірніше, створюють окремі військові підрозділи та пов'язані з ними блогери, а не централізована структура. Хто саме виготовив або відредагував кадри з Добропілля, залишається невідомим.

Відео росіян, згенероване AI / Скриншот із відео

Як російські військові підробляють успіхи на Харківщині?

Ще один приклад, наведений у матеріалі, стосується села Білий Колодязь у Харківській області.

27 липня російський військовий блогер Divgen опублікував відео, на якому солдат нібито розмахує прапором поблизу населеного пункту. Однак фігура військового мала неприродно великі пропорції, а згодом він узагалі зникав із кадру.

За інформацією російського військового блогу "Северный канал", 127-й мотострілецький полк, якому приписували захоплення села, на той момент уже перевіряло командування дивізії через незадовільні результати бойових дій.

Попри це, 3 серпня міноборони Росії оголосило про нібито захоплення Білого Колодязя. Українська сторона тоді заявляла, що російські війська перебували приблизно за 10 кілометрів від населеного пункту.

Чому Путін може отримувати неправдиві доповіді з фронту?

За словами співрозмовників Financial Times, знайомих із російським президентом, прагнення Путіна здобути перемогу спонукає командирів перебільшувати свої досягнення та звітувати про успіхи, яких не існує.

Інформація про нібито захоплення населених пунктів проходить через кілька рівнів військового командування — від полковників і генералів до Генштабу та самого Путіна.

Один зі співрозмовників видання пояснив, що за час передавання доповідей російські підрозділи можуть уже відступити із заявлених позицій. Проте наступні накази віддають так, ніби ці території залишаються під контролем Росії, що призводить до додаткових втрат.

Розбіжності помітні й у загальних оцінках територіальних здобутків.

Зокрема, 16 жовтня Путін заявив, що від початку року російська армія захопила 6 500 квадратних кілометрів території. Водночас, за наведеними в матеріалі оцінками незалежних аналітиків, навіть найсприятливіші для Москви підрахунки не перевищують 1 500 квадратних кілометрів.

Старша наукова співробітниця Фонду Карнегі Дара Массікот зазначила, що російське керівництво не відчуває внутрішнього тиску, який змушував би його повідомляти достовірні дані або виправляти перебільшені заяви.

Що раніше повідомляли про фейкові перемоги Росії?

Ще 18 жовтня 24 Канал писав про підроблене відео із захопленням Добропілля. Тоді російські провоєнні блогери самі висміяли кадри з неприродним рухом триколора, а в Генштабі ЗСУ спростували заяви окупантів про захоплення міста.

8 жовтня офіцер 12-ї бригади "Азов" Василь Переверзєв розповідав про використання росіянами ШІ для створення фейкових відео з прапорами на Добропільському напрямку. За його словами, українські військові навчилися розпізнавати такі маніпуляції.

Згодом ірландський документаліст Кейлін Робертсон також викрив брехню Кремля про захоплення українських сіл, особисто побувавши в нібито окупованих пунктах на Запоріжжі та сході України.