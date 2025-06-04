Росіяни готові обміняти 500 військових: Зеленський розкрив, коли відбудеться обмін полоненими

Уже на вихідних, 7 – 8 червня, відбудеться обмін полоненими між українською та російською сторонами. Москва наразі готова обміняти 500 військових.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський у середу, 4 червня, під час пресконференції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про майбутній обмін

Президент України під час брифінгу повідомив про проведення консультацій між українською та російською сторонами стосовно обміну.

Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, наразі Україна не отримала списки, попри те, що, на відміну від попередніх травневих переговорів у Стамбулі, цього разу сторони домовилися про їхнє попереднє надання. Київ наполягатиме на цьому.

"Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки, кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Будемо все-таки наполягати, щоб українська сторона отримала списки", – додав він.

Окремо він висловився стосовно домовленості щодо обміну тілами. Як пояснив президент, у російських документах зазначено, що вони ідентифікували лише 15 – 20% тіл загиблих. Про це ж свідчить і український аналіз.

"Домовилися, що підготуймося всі правильно, щоб була чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими та нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян… бо у нас вже був приклад", – каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше він розповів, що під час перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі 2 червня сторони домовилися про обмін полоненими. Загалом додому можуть повернути понад тисячу українців.