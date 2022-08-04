росіяни готові зафіксувати на переговорах нову лінію розмежування, – Подоляк
В кремлі заговорили про нові перемовини. Останні такі завершилися "жестом доброї волі", коли росіяни вже нічого не могли зробити на Київщині й Чернігівщині.
В ефірі 24 каналу радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що росіяни раптово захотіли перемовин, адже в них теж обмежені ресурси.
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Він зазначив, що сьогодні окупанти на піку своїх територіальних претензій до України. Вони витратили шалену кількість ресурсів та захопили додаткову частку територій України.
За словами радника глави ОП, росіяни розуміють факт, що поступово Україна буде отримувати зброю та деблокуватимемо свою територію.
Це процес не такий швидкий, як нам би хотілося. Ми маємо це розуміти. Ресурсу в російській армії ще достатньо. Це шалена орда, тобто їх дуже багато. Вони не вважають, що людей треба берегти – і йдуть, і йдуть,
– розповів Михайло Подоляк.
"Тому сьогодні вони хочуть ультимативно зафіксувати статус-кво. Домовитися з нами про часткове перемирʼя й зафіксувати нову лінію розмежувань – Мінськ-3", – додав Подоляк.
Він додав, що росіяни розуміють, що цього шансу в них може більше й не бути. Тому це абсолютно прогнозовано, що вони сьогодні роблять.
Дивіться відео: Подоляк про бажання росіян здійснити перемовини
Задум росіян щодо Оленівки
росіяни хочуть підкинути ракети HIMARS на територію Оленівської колонії, щоб показати нібито українські війська несуть відповідальність за цей злочин.
Оленівка вже точно не зможе бути використана росіянами для того, щоб щось довести. Вже зрозуміло, що не було ніякого артилерійського обстрілу чи обстрілу системами РСЗВ HIMARS. Очевидно, що це був внутрішній підрив, який цілеспрямовано зроблений росіянами,
– прокоментував Михайло Подоляк.
"Будь-які спроби замаскувати щось чи підтасувати – не відпрацьовують. Сьогодні, все, що стосується трагедії в Оленівці, – абсолютно доведено. Це є провокація запланована й вчинена саме росіянами", – додав Подоляк.
Що відомо про вбивство полонених в Оленівці
- 29 липня у російських ЗМІ з'явилася інформація про атаку на колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі".
- Масове вбивство полонених у колонії Оленівки – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації були залучені військовики з російського ПВК "Вагнера". Про це повідомили в Головному управлінні Розвідки Міноборони.
- За попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю, що і стало причиною загибелі українських полонених. Про перші висновки розслідування міжнародних експертів у справі вбивства українських військових повідомив генпрокурор Андрій Костін.
- Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував свою підтримку в евакуації поранених після теракту в Оленівці, а також надав медичне обладнання, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.