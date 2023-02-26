Навезли масовку: в ОК "Південь" розповіли, як окупанти нарощують оборону Криму

Російські окупанти посилюють оборону Криму. Також в окупований півострів завезли строковиків.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни нарощують військову присутність у Криму

Вона наголосила, що Україна активно готується до звільнення своїх територій, що також помітили росіяни і вже укріплюються в Криму. На півострові збільшилася військова присутність.

Навезли масовки, для будівництва фортифікаційних споруд, прибули строковики додаткового посилення. Вони ненавчені тримати зброю, але риють окопи,

– сказала Наталя Гуменюк.

Наостанок вона додала, що у "такий важливий день окупанти продовжують вірити в ЗСУ". Нагадаємо, що в Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму.

У Крим прибули строковики

Окупанти намагаються збільшити оборону тимчасово окупованого півострова. Зокрема загарбники будують фортифікаційні споруди.

Для цього з Челябінської області прибули 150 російських військовослужбовців-строковиків для виконання інженерних робіт. Це може свідчити про те, що російські окупанти не на жарт налякані та розуміють, що час розплати обов'язково настане.

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