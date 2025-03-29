На Донеччині дістали відсіч, але готують нові наступи: які напрямки можуть обрати росіяни

Росіяни не збираються зупиняти бойові дії, попри розмови про перемир'я. Володимир Зеленський вважає, що ворог готується до весняного наступу на кількох ділянках фронту.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив у розмові з 24 Каналом, які саме напрямки потрібні окупантам для просування. Також у Сумській області, ближче до Харківщини, постійно фіксуються спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп.

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Прагнуть поновити контроль

Тимочко зауважив, що Сумська та Харківські області – цілком зрозумілі напрямки з боку ворога щодо можливого наступу. Тим більш, що росіяни вже намагалися заходити через Сумщину у напрямку Києва у 2022 році.

Також тоді окупанти розглядали Харківську область для створення плацдарму, щоб підсилити свої війська в Донецькій та Луганській областях.

Сьогодні противник розглядає Сумщину і Харківщину як стратегічний блок областей для свого наступу. Оскільки у Донецькій області справи росіян склалися не так, як вони планували,

– наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворог зазнав, на його думку, стратегічної та оперативної поразки. Тому зараз може спробувати переорієнтувати свої наступальні дії на інший блок областей – Запорізьку та Херсонську.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський зазначив, що Владімір Путін намагається виграти час і готується до наступальної операції, яка має розпочатися весною. Зокрема, ворог може спробувати просунутись на Сумщині й Харківщині.

Це, на його думку, потрібно росіянам, щоб розширити окупацію материкової частини території України, яка південними кордонами впирається в море.

Крім того, Путін хоче закріпитися в Запорізькій області, тому що для нього важливий Енергодар, а саме Запорізька атомна електростанція,

– пояснив він.

Тимочко нагадав, що Херсонщина, Сумщина та Харківщина – це території, з яких Україна у 2022 році виганяла росіян. Тому вони прагнуть поновити контроль за регіонами, з яких втекли.

Щодо Запорізької області, то українські сили у 2023 році проводили там контрнаступ. Росіяни дійсно побоюються, що ми можемо його повторити, але вже в іншому форматі,

– відзначив Іван Тимочко.

Водночас Кремль розглядають Сумщину і Харківщину для наступу, тому що для нього є проблемою обстріли Бєлгородщини та Курщини з боку Збройних Сил України. Наприклад, у Курські області українське військо перебуває у Суджанському та Тьоткінському районах.

До слова, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин наголосив, що Запорізька область входить у сферу геополітичних інтересів Росії, тому окупанти намагаються просунутись на цьому напрямку. Через це, за його словами, ситуації на півдні України, і зокрема на запорізьких напрямках загострилися. Також росіяни накопичили там сили для здійснення штурмових дій малими групами піхоти.