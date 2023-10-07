Росіяни готують до оборони Токмака: агент "Атеш" показав ворожі позиції

Російські окупаційні війська продовжують зводити оборонні укріплення на підступах до Токмака на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області. Але непоміченими вони не залишаться, партизани готують "сюрпризи" для ворога.

Агенти руху "Атеш" уже давно пробрались у лави ворога і зсередини знають, як росіяни готуються оборонятись. Цього разу рух показав фото фортифікаційних споруд біля Токмака.

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Агент "АТЕШ" зі складу Росії доповідає, що їх підрозділ був відправлений на зміцнення фортифікаційних ліній біля н.п. Токмак, Запорізька область,

– ідеться у повідомленні руху.

Ворог звів фортифікаційні споруди

Зазначають, що до цього йому вдалося розвідати дві позиції оборонних ліній:

Вздовж дороги "Т0408" на виїзді з Токмака у бік населеного пункту Солодка Балка;

На виїзді з селища. Очеретувате у бік Токмака, дорогою "Т0401".

"Інформація про слабкі місця укріплень і розташування мінних полів були передані до відповідних структур", – наголосили партизани.

Оборонні споруди росіян біля Токмака / Фото руху "Атеш"

Ворог намагається компенсувати втрати

Також агенти зазначили, що тяжкі втрати російських окупаційних військ біля Роботиного на Запорізькому фронті змушують російське командування створювати нові укріпрайони. Але це не допоможе ворогу.

"Однак навіть найзатятіші росіяни розуміють, що українські сили їм не зупинити", – висловили упевненість представники "Атеш".

Ситуація біля Токмака