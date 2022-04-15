Росіяни готують провокацію на Запоріжжі у формі ЗСУ

Окупанти продовжують вести підривну діяльність. Цього разу вони готують провокацію на Запоріжжі. Для цього загарбники використають форму ЗСУ.

Як повідомляють джерела 24 каналу у Спецслужбах, на Запоріжжі готується провокація. Під час неї російські загарбники планують переодягнутися у форму ЗСУ.

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Російські загарбники видаватимуть себе за бійців ЗСУ

Окупанти закупилися синім скотчем. У Спецслужбі додали, що є висока ймовірність, що в регіоні з'являться групи, які носитимуть форму ЗСУ. Відтак, є високі шанси, що готується провокація.

Раніше ЗСУ повідомили про високу ймовірність спроби наступу російських військ на Запоріжжя.

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