Посилюють заходи безпеки: окупанти готуються до масованої атаки БпЛА на Крим
- Окупанти готуються до масованої атаки БпЛА на Крим.
- Агенти "Атеш" провели розвідку діючої бази ППО в окупованому Севастополі.
- Було відзначено, що окупанти проводять активні підготовчі роботи та посилюють заходи безпеки.
Російські загарбники готуються до відбиття масованої атаки БпЛА на Крим. Так, окупанти посилюють заходи безпеки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".
Дивіться також Герасимову можуть шукати заміну: "Атеш" дізнався деталі про перестановки у Генштабі Росії
Окупанти готуються до атаки на Крим
Агенти "Атеш" провели розвідку діючої бази ППО в окупованому Севастополі.
Було відзначено, що росіяни проводять активні підготовчі роботи і посилюють заходи безпеки.
Зокрема, загарбники:
- переміщують мобільні вогневі групи,
- перевіряють техніку,
- підвозять боєкомплект.
Все це вказує на підготовку до ударів по військових об'єктах у Криму, яких вони явно побоюються на тлі останніх масованих атак українських БпЛА на території Росії,
– ідеться в повідомленні.
В "Атеш" вказали, що їхні агенти актуалізували інформацію про цей військовий об'єкт і передали її представникам Сил оборони України.
Дивіться також Впливає на координацію дій росіян: у Саратові партизани вивели з ладу трансформаторну підстанцію
Як окупанти готуються до атаки дронів на Крим / Фото "Атеш"