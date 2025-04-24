Росіяни стрімко накопичують сили для літнього наступу: є тільки 1 спосіб протидії ворогу

Відомо, що російське керівництво не припиняє збільшувати кількість своїх військ. Мобілізація у Росії триває. Ворог, ймовірно, готується до літнього наступу, що несе серйозні загрози Силам оборони, однак вихід із цієї непростої ситуації є.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що приблизно 150 тисяч росіян будуть призвані до окупаційного війська. З них приблизно 50 тисяч відповідатимуть за забезпечення, проте 100 тисяч – це бойовики, які зайдуть на поле бою, щоб штурмувати українські позиції.

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Загроза для Збройних Сил України

Юрій Федоренко зауважив, що в середньому щомісяця ворог додатково залучатиме до бойових дій приблизно 30 тисяч військовослужбовців – саме штурмової піхоти.

Що таке 30 тисяч військовослужбовців? Це орієнтовно шість бригад. Це багато. Таким чином ворог намагатиметься посилювати наступ на тих відтинках, де в нього виходить,

– сказав він.

Комбат БпАК "Ахіллес" роз'яснив, який може бути вихід з цієї ситуації. 65% всіх військових сил противника, мовиться про броню, піхоту, гармати, ППО, радари та все інше, що воює проти нас, ЗСУ виявляють та знищують за допомогою безпілотних систем.

Кожен з нас в силі допомогти Силам оборони кількома гривнями – хто скільки може, щоб було якомога більше дронів. Ми маємо забезпечити один дрон на одну голову противника, тоді маємо шанси відбити ту навалу, яка вже почала рухатись,

– підкреслив він.

Окрім того, противник нарощуватиме свої сили в червні, липні та серпні 2025 року. За словами Федоренка, це абсолютно очевидно, згідно з тими тенденціями, які відбуваються на полі бою.

Чи реальне перемир'я

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр вважає, що основне завдання Владіміра Путіна – говорити про мир, продовжуючи війну. Диктатор, ймовірно, прагне продовжувати реалізовувати намір щодо знищення української державності та українців.

Доки Путін говорить про мир, то завжди є перспектива, що буде пом'якшена або не посилена санкційна політика. А це значить, що будуть гроші на ведення бойових дій проти України. Чим більше він говорить про мир і демонструє якісь заходи, тим більша ймовірність, що він вийде зі світової ізоляції й матиме можливість наповнення російський бюджет,

– пояснив Юрій Федоренко.

Тому варто розуміти, що найефективніше сприяти завершенню війни можуть лише українці, підтримуючи Сили оборони, адже ні США, ні Європа, ні навіть Росія не зацікавлені в цьому настільки сильно, як громадяни України.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати повне припинення вогню, однак Росія, навпаки, готується до нових наступів і атак. За його словами, Кремль намагається посилити тиск на фронті, щоб мати перевагу у разі можливих переговорів. Зеленський також зазначив, що активні дії з боку США, зокрема посилення санкцій, можуть наблизити встановлення перемир'я.